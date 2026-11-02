Ferragni svela fine relazione Napoletano e storia con Vezil

Valentina Ferragni spiega la rottura con Matteo Napoletano e parla di Luca Vezil. Il podcast rivela dettagli sulle sue relazioni personali recenti.

Valentina Ferragni ha recentemente svelato i motivi che hanno portato alla fine della sua relazione con Matteo Napoletano, utilizzando il podcast Fab!. visione di vita come palcoscenico per chiarire la situazione. L'influencer ha dichiarato con lucidità che non intende perdere tempo con chi non mostra interesse a costruire un futuro comune.

Le ragioni della separazione

Secondo quanto riferito dall'influencer, la decisione finale è arrivata dopo che Napoletano ha esplicitamente comunicato di non essere disposto a trovare un compromesso. Ferragni ha spiegato di aver provato a fare tutti i passi necessari per mantenere vivo il legame, limitandosi ad aspettare e a stare vicino al partner.

Also read Marina Bossi, 65 anni: la festa in famiglia con Chiara Ferragni e José Hernandez

Tuttavia, di fronte alla dichiarata volontà dell'altra parte di non investire nella relazione, ha ritenuto opportuno chiudere. Ha sottolineato come lei sarebbe stata disponibile al sacrificio reciproco, ma solo se ci fosse stato uno sforzo paritario.

Il rapporto con Luca Vezil

Oltre alla vicenda con Napoletano, Ferragni ha toccato il tema della sua precedente storia d'amore durata tre anni con Luca Vezil. Questa relazione, conclusasi pochi mesi prima dell'intervista, è finita a causa di divergenze inconciliabili nella visione della vita.

Advertisement

L'influencer ha chiarito che non si è trattato di una questione anagrafica, ma di profili personali e aspettative diverse che sono emerse col tempo. Pur non essendo stati i primi a scontrarsi all'inizio, le differenze sono diventate presto insuperabili.

La reazione alle critiche pubbliche

Valentina Ferragni ha inoltre espresso forte disappunto per la superficialità con cui il pubblico giudica le sue vicende sentimentali. Ha ricordato che dopo nove anni di convivenza, inclusa la condivisione di un cane, una rottura non può essere liquidata come priva di dolore.

Ha ammesso di aver sofferto, ma ha scelto con fermezza di non mostrare le sue lacrime davanti agli altri. Ha specificato che non desidera essere vista come una vittima da compatire, nemmeno dagli amici più stretti.

La gestione delle emozioni personali

L'influencer ha voluto ribadire il suo controllo sulle proprie emozioni, affermando di non aver mai fatto piangere nessuno in sua presenza. Questa riservatezza si estende anche all'ambiente lavorativo, dove preferisce mantenere una facciata di serenità.

Advertisement

Ha concluso spiegando che il suo obiettivo è affrontare le sfide personali con dignità, senza cercare applausi o pietà. La sua scelta di parlare apertamente nel podcast nasce dalla volontà di chiarire la verità sui fatti, distaccandosi dal rumore di fondo delle speculazioni mediatiche.