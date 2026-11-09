Ferrai in Brasile: Leclerc e Hamilton recuperano punti, Vasseur critica le gomme

Ferrari a Interlagos con 8 punti: Leclerc settimo e Hamilton nono. Fred Vasseur analizza le difficoltà tecniche e le penalità power unit dopo la gara brasiliana.

La Scuderia Ferrari ha concluso il Gran Premio del Brasile disputato sul circuito di Interlagos con un bilancio di otto punti conquistati. Il settimo posto ottenuto da Charles Leclerc e il nono arrivato da Lewis Hamilton hanno permesso al Cavallino di segnare alcuni punti preziosi in un weekend complesso e caratterizzato da sfide tecniche non banali.

I due piloti turchesi sono partiti dalla quattordicesima e dalla ventesima posizione dello schieramento di partenza. Questa partenza sfavorita è stata causata dalle penalità imposte dalla Federazione Internazionale per la sostituzione di elementi della power unit sulle loro monoposto. Nonostante queste difficoltà iniziali, entrambi i corridori hanno dimostrato un recupero notevole durante il primo giro, guadagnando posizioni chiave per poter poi lottare per il traguardo.

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Strategia gomme e penalità tecniche

La gara è stata segnata da una gestione meticolosa delle gomme e dalle condizioni atmosferiche in continuo cambiamento. Charles Leclerc ha inizialmente perso una posizione ma ha poi ripreso a recuperare terreno. Lewis Hamilton, invece, ha effettuato un sorpasso importante al via, guadagnando undici posizioni nel primo giro per raggiungere il nono posto temporaneo. La Ferrari ha dovuto gestire con estrema cautela i tempi di pit stop, inserendo entrambe le vetture nella zona punti grazie a una buona strategia di gestione delle pneumatiche.

Hamilton ha effettuato una seconda sosta al giro trentanove per montare un nuovo set di gomme Soft. La gara è diventata ancora più intricata nel finale quando la pioggia ha iniziato a cadere intensamente. Leclerc ha deciso di fermarsi al giro sessantuno per tornare sulle gomme Intermedie, mentre Hamilton è rimasto in pista una tornata in più. Questa differenza di strategia ha avuto un impatto significativo, portando Hamilton a un testacoda sulla pista bagnata e facendogli perdere tempo prezioso prima di effettuare la propria sosta obbligatoria.

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Dichiarazioni di Vasseur e piloti

Il team principal Fred Vasseur ha espresso congratulazioni alla Mercedes per la vittoria del Mondiale Costruttori, riconoscendo l'ottimo lavoro svolto dai rivali. Vasseur ha però sottolineato le difficoltà della Ferrari, ammettendo che la vettura è risultata difficile da guidare a causa delle temperature basse. Ha spiegato che entrambi i piloti hanno faticato a portare le gomme nella finestra di funzionamento corretta, rendendo il passo di gara poco costante e mancando della prestazione necessaria per obiettivi più ambiziosi.

Charles Leclerc, che ha corso la sua prima gara da padre della piccola Bianca, ha dichiarato di aver sbagliato la temperatura delle gomme al via. Pur riconoscendo l'ottimo lavoro della squadra e l'esecuzione strategica, ha ammesso che non avevano il passo necessario in quelle specifiche condizioni. Hamilton, dal canto suo, ha descritto il primo stint come estremamente difficile, soprattutto per il posteriore, confermando che la pioggia intensa nel finale ha compromesso le possibilità di un risultato migliore.

Prospettive per Las Vegas e stagione

La Ferrari si prepara ora a concentrarsi sulle ultime tre gare della stagione, inclusa la prossima tappa prevista a Las Vegas. Vasseur ha avvertito che anche questa prossima gara potrebbe presentare temperature molto basse, chiedendo una profonda analisi per migliorare la prestazione in condizioni simili. I piloti hanno promesso di lavorare instancabilmente per dare il massimo nelle prove rimanenti, cercando di trasformare le lezioni apprese a Interlagos in risultati solidi nei prossimi appuntamenti del calendario mondiale.