Ferrari svela la 296 Challenge Stradale alle Finali Mondiali 2026. Motore V6 termico puro, 670 Cv, 1,98 kg/cv e aerodinamica estrema derivata dalla Challenge Evo.

Ferrari ha presentato ufficialmente la 296 Challenge Stradale in occasione delle Finali Mondiali 2026, confermando il legame indissolubile tra la pista di gara e la vettura omologata per la strada. Maranello ha spinto l'ingegneria al limite massimo della gamma attuale, eliminando completamente il sistema ibrido per concentrarsi sulle prestazioni pure del propulsore termico. Il risultato è una vettura che unisce l'anima della 296 Challenge Evo a una configurazione stradale accessibile, ma tecnicamente estrema.

Propulsione Termica Pura e Gestione F1

Il cuore della 296 Challenge Stradale è il V6 biturbo da 2.992 cc, già noto sulla 296 Gtb, ma ora sviluppato esclusivamente in versione termica. L'eliminazione del propulsore elettrico e della batteria ha ridotto drasticamente peso e complessità architetturale. La potenza massima raggiunge 670 Cv, con un regime di rotazione che arriva fino a 8.500 giri. Le pressioni di sovralimentazione e i variatori di fase sono stati ricalibrati per minimizzare il ritardo di risposta del turbo rispetto alla 296 Gtb.

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A Maranello hanno applicato una strategia statistica di gestione della detonazione, ispirata all'esperienza diretta in Formula 1. Questa tecnologia permette di sfruttare le massime prestazioni ad ogni ciclo operativo senza stressare i componenti interni del motore. Per sostituire i sistemi elettrici rimossi, Ferrari ha introdotto per la prima volta su una vettura stradale un componente unico che integra alternatore e motorino di avviamento in un solo pezzo.

Cambio Doppio Anima e Scarico Bicoda

Il cambio F1 a doppia frizione con otto rapporti adotta una logica duale per ottimizzare il guidare. In condizioni di alti regimi, il sistema segue le logiche della 296 Challenge, eseguendo cambiata in soli 170 millisecondi con priorità assoluta alla velocità e alla continuità di coppia. Nei regimi medio-bassi, interviene invece la nuova logica sportiva mutuata dalla SF90 XX Stradale, garantendo una transizione più fluida e coinvolgente.

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L'esperienza acustica è stata ripensata da zero con un nuovo scarico bicoda a diametro maggiorato. Questo sistema è progettato per esaltare le armoniche del V6 senza filtri, soprattutto quando il motore si avvicina al limite di 8.500 giri. Per gli utenti che desiderano prestazioni ancora più aggressive, Ferrari offre su richiesta un sistema di scarico dedicato esclusivamente alla pista, privo di vincoli di omologazione, montabile e smontabile dalla rete ufficiale del Cavallino.

Alleggerimento Strutturale e Carbonio

L'assenza dell'impianto ibrido ha permesso a Ferrari di concentrarsi massicciamente sulla riduzione del peso totale. La vettura ora pesa 1.410 kg, con 140 kg in meno rispetto alla 296 Gtb. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie all'adozione di un'ala posteriore completamente in carbonio, cerchi forgiati specifici e sedili tubolari. Il risultato è un rapporto peso-potenza straordinario di 1,98 kg/cv.

L'interno mantiene l'impostazione spartana della versione da corsa, con un pannello porta in carbonio privo di bracciolo o tasca. Per la prima volta su una stradale del Cavallino, è disponibile un allestimento che elimina i rivestimenti sotto i sedili, lasciando il telaio a vista. Anche il tunnel centrale è interamente in carbonio, con portabevande e supporto per la ricarica wireless integrati direttamente nella parte superiore della struttura.

Aerodinamica Estrema e Assetto Rigidissimo

L'efficienza aerodinamica della 296 Challenge Stradale è stata ottimizzata per generare 617 kg di carico verticale a 250 km/h. Questo dato rappresenta un aumento del 72% rispetto alla 296 Gtb, grazie a una grande ala posteriore fissa in carbonio, ancorata al telaio con piloni cavi e capace di generare 270 kg di carico diretto. Il design include splitter, flick, generatori di vortici e un fondo completamente sigillato.

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La gestione dei flussi d'aria è ulteriormente migliorata da una grande apertura sul cofano anteriore che espelle l'aria calda dai radiatori, e da due aperture vicino al parabrezza che estraggono l'aria dal sottoscocca. Nonostante queste soluzioni derivate direttamente dalla pista, l'altezza da terra rimane adeguata per una guida quotidiana sicura. L'assetto semiattivo, con molle quasi il doppio più rigide della versione base, garantisce una stabilità superiore del 34% e una riduzione del rollio del 68%.