Ferrari brevetta un sistema di pannelli solari retrattili per le sue auto elettriche

La Ferrari ha depositato un brevetto per un innovativo sistema di pannelli fotovoltaici retrattili integrati nel tetto delle auto, che ricaricano la batteria e ombreggiano l'abitacolo.

Il celebre attore Alessandro Borghi ha dichiarato in un'intervista la sua intenzione di recitare in un film completamente in spagnolo, spiegando che questa sfida rappresenta per lui un modo per mettersi alla prova e evitare la noia della routine.

La sua dichiarazione arriva mentre la Ferrari, azienda icona di Maranello, continua la sua transizione verso l'elettrico. Dopo le polemichegenerate dall'estetica della prima vettura completamente elettrica del Cavallino, l'azienda ha depositato all'Ufficio brevetti degli Stati Uniti (Uspto) un brevetto per un innovativo sistema di pannelli fotovoltaici retrattili integrati nel tetto.

Secondo quanto descritto nella domanda di brevetto, il sistema svolge due funzioni simultaneamente quando l'auto è in sosta: oltre a ricaricare la batteria, i pannelli fungono anche da parasole per l'abitacolo. L'idea di utilizzare pannelli solari per la ricarica delle auto elettriche non è del tutto nuova, esistono già altri progetti e concept, ma la peculiarità del sistema Ferrari risiede nella struttura del meccanismo.

Esso è caratterizzato da un pannello flessibile e arrotolabile, alloggiato in un vano interno al tetto, che fuoriesce attraverso una fessura quando il veicolo è parcheggiato. Il pannello può dispiegarsi in due configurazioni: nella prima, si estende verso il parabrezza anteriore per ombreggiare l'abitacolo; nella seconda, emerge dalla zona del lunotto posteriore con un'inclinazione ottimizzata per massimizzare l'esposizione ai raggi solari e quindi la produzione di energia.

In entrambe le varianti, l'apertura e la chiusura sono automatizzate e regolate da dati meteo e sensori ambientali. Il meccanismo di spiegamento sfrutta un elemento centrale a forma di U e due aste di supporto che guidano il pannello fuori dal suo alloggiamento. Sebbene più complesso di un tetto solare fissotradizionale, questa tecnologia consente di coprire una superficie molto più ampia e di orientarla verso il sole con maggiore efficienza rispetto alle celle fotovoltaiche integrate staticamente nella carrozzeria.

Va ricordato che, come per tutti i brevetti, non è ancora certo se e quando questo progetto sarà effettivamente implementato in un modello di serie. Tuttavia, l'idea ha già suscitato un acceso dibattito tra gli analisti del settore, i quali sottolineano che avere una vettura in grado di ridurre la dipendenza dalle colonnine di ricarica pubblica potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo non trascurabile nel mercato delle auto elettriche, soprattutto per i clienti che dispongono di parcheggi privati o sostano a lungo all'aperto





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