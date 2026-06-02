Ferrari da corsa da 200mila euro rubata durante una gara in Puglia

L'imprenditore Gaetani ha sporto denuncia ai carabinieri di Fasano e ha consegnato il video del furto. Le telecamere della struttura hanno ripreso tre individui a volto coperto agire nel cuore della notte. Il carrello con la Ferrari era stato staccato dall'auto e portato via. Gaetani ha dichiarato che la sottrazione dello scooter sembra un'azione pianificata per rallentarne i movimenti e permettere ai complici di agire indisturbati.

Una Ferrari da corsa da 200mila euro è stata rubata durante una gara in Puglia . L'imprenditore Gaetani ha sporto denuncia ai carabinieri di Fasano e ha consegnato il video del furto.

Le telecamere della struttura hanno ripreso tre individui a volto coperto agire nel cuore della notte. Il carrello con la Ferrari era stato staccato dall'auto e portato via. Gaetani ha dichiarato che la sottrazione dello scooter sembra un'azione pianificata per rallentarne i movimenti e permettere ai complici di agire indisturbati. La perdita della 458 rappresenta un colpo difficile da assorbire per l'imprenditore, che rischia di dover chiudere la sua attività.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono anche un tentativo di sabotaggio nei confronti del pilota che avrebbe dovuto gareggiare con la vettura e il cosiddetto 'cavallo di ritorno'. La Ferrari 458 Challenge Evo è stata rubata la notte prima della gara, e Gaetani ha sporto denuncia ai carabinieri di Fasano.

La struttura dove era stata lasciata la vettura ha ripreso tre individui a volto coperto agire nel cuore della notte, ma la sorpresa più amara è arrivata al paddock: il carrello con la Ferrari era stato staccato dall'auto e portato via. Gaetani ha dichiarato che la sottrazione dello scooter sembra un'azione pianificata per rallentarne i movimenti e permettere ai complici di agire indisturbati.

La perdita della 458 rappresenta un colpo difficile da assorbire per l'imprenditore, che rischia di dover chiudere la sua attività. La Ferrari 458 Challenge Evo è stata rubata la notte prima della gara, e Gaetani ha sporto denuncia ai carabinieri di Fasano.

La struttura dove era stata lasciata la vettura ha ripreso tre individui a volto coperto agire nel cuore della notte, ma la sorpresa più amara è arrivata al paddock: il carrello con la Ferrari era stato staccato dall'auto e portato via. Gaetani ha dichiarato che la sottrazione dello scooter sembra un'azione pianificata per rallentarne i movimenti e permettere ai complici di agire indisturbati.

La perdita della 458 rappresenta un colpo difficile da assorbire per l'imprenditore, che rischia di dover chiudere la sua attività. La Ferrari 458 Challenge Evo è stata rubata la notte prima della gara, e Gaetani ha sporto denuncia ai carabinieri di Fasano.

La struttura dove era stata lasciata la vettura ha ripreso tre individui a volto coperto agire nel cuore della notte, ma la sorpresa più amara è arrivata al paddock: il carrello con la Ferrari era stato staccato dall'auto e portato via. Gaetani ha dichiarato che la sottrazione dello scooter sembra un'azione pianificata per rallentarne i movimenti e permettere ai complici di agire indisturbati.

La perdita della 458 rappresenta un colpo difficile da assorbire per l'imprenditore, che rischia di dover chiudere la sua attività





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