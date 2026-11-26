Ferrari Hypersail entra nello Yacht Club Italiano per unire ingegneria e vela. John Elkann e Carlo Cameli lanciano la sfida oceanica con il team di gara potenziato.

Ferrari Hypersail ha ufficialmente avviato una partnership strategica con lo Yacht Club Italiano, segnando un passaggio cruciale per l'ambizioso progetto volto a realizzare la prima imbarcazione volante in grado di circumnavigare il globo. L'accordo è stato presentato nella sede di Genova alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e rappresenta l'unione tra l'ingegneria italiana e la secolare tradizione velica del Mediterraneo. Questa alleanza mira a portare il know-how sportivo e tecnologico di Maranello in una nuova dimensione, quella della navigazione oceanica di alta precisione.

Ferrari Hypersail aderisce allo Yacht Club Italiano

La collaborazione concretizza l'ingresso di Ferrari Hypersail all'interno dello Yacht Club Italiano, il più antico club velico della Penisola e tra i più storici del Mediterraneo, fondato nel 1879. A battezzare l'accordo c'è stato John Elkann, presidente esecutivo di Ferrari, che ha sottolineato come questo progetto esprima pienamente l'ingegno italiano e la volontà di creare una "Ferrari che vola". Lo Yacht Club Italiano mette a disposizione del team la propria storia e un patrimonio di competenze veliche maturato ai massimi livelli della competizione internazionale, affiancando Ferrari Hypersail nelle pratiche logistiche legate alle operazioni del progetto.

Also read Caterina Ferrari compie 108 anni: il segreto della longevità a Rovigo

Struttura tecnica e supporto operativo a Livorno

Un aspetto fondamentale dell'intesa prevede l'accesso da parte di Ferrari Hypersail alle strutture dello Yacht Club Italiano, fornendo un supporto operativo complementare rispetto alla Base Hypersail principale situata a Livorno. La presenza del guidone del Club a bordo dell'imbarcazione rappresenta un momento significativo nella storia della vela, confermando il ruolo del club nell'evoluzione delle grandi sfide sportive. Lo Yacht Club Italiano contribuirà con le proprie competenze organizzative e la consolidata esperienza nella gestione di grandi eventi velici internazionali, ottimizzando le risorse per questa nuova impresa.

Enrico Voltolini guida la transizione verso i test in mare

Questa collaborazione accompagna Ferrari Hypersail in un passaggio fondamentale del proprio percorso, ovvero la transizione dalla fase di costruzione nel cantiere di Pisa allo sviluppo e ai test in mare presso la nuova base operativa di Livorno. Enrico Voltolini, project leader di Ferrari Hypersail, ha dichiarato che l'esperienza del club nella vela agonistica e la sua ampia conoscenza della navigazione sono un contributo importante per affrontare questo nuovo step. Il team si avvale ora della storia del club iniziata nel 1879 per supportare la validazione dei modelli previsionali e l'integrazione dei sistemi di bordo.

Advertisement

Simon Fisher nel team performance e data acquisition

Parallelamente all'alleanza istituzionale, è stata annunciata l'ingresso di Simon Fisher nel sailing team di Ferrari Hypersail, unendo le forze a quelle già presenti di Giulia Conti e Shannon Falcone. Fisher, navigatore britannico due volte vincitore della Ocean Race nelle stagioni 2014-2015 e 2022-2023, ricoprirà il ruolo di navigatore e sarà parte integrante del team Performance & Data Acquisition. La sua capacità di interpretare i dati previsionali per tradurli in decisioni strategiche e tattiche rappresenta un contributo fondamentale alla gestione delle performance dell'imbarcazione.

Obiettivi tattici e ottimizzazione delle prestazioni

La presenza di Simon Fisher e del prestigioso premio individuale "Magnus Olsson" mira a supportare la validazione dei modelli previsionali durante la transizione dalle simulazioni ai test reali. Fisher contribuirà attivamente allo sviluppo delle metodologie di acquisizione, analisi e interpretazione dei dati di bordo, ottimizzando le prestazioni nelle diverse condizioni meteomarine. Questa integrazione tecnologica e umana è essenziale per affrontare le sfide ambiziose degli Oceani, sfruttando al massimo le capacità innovative del team di Maranello e l'eredità dello Yacht Club Italiano.