Il governo italiano ha modificato il Codice della nautica con il Decreto Sport per consentire a Ferrari Hypersail di navigare con bandiera italiana, un passo cruciale per le regate del Cavallino.

Il governo italiano ha colmato una specifica lacuna normativa che ostacolava la partecipazione di Ferrari Hypersail, il progetto nautico del Cavallino, alle competizioni internazionali. Grazie all'introduzione dell'articolo 7 ter nel decreto Sport, è stato possibile consentire alla barca di issare la bandiera italiana, integrandola con il guidone ufficiale dello Yacht Club Italiano. Questo intervento legislativo rappresenta un supporto concreto all'ecosistema della vela italiana di alto livello.

L'Intervento Legislativo sul Codice della Nautica

La modifica normativa è stata attuata attraverso la creazione dell'articolo 30-bis nel Codice della nautica da diporto, che disciplina la navigazione dei prototipi sportivi. Questa disposizione consente alle unità sperimentali di partecipare a competizioni, record o eventi dimostrativi senza rispettare i limiti di distanza dalla costa previsti per le imbarcazioni standard. Il cambiamento è fondamentale per permettere a progetti innovativi come quello di Ferrari di operare nei contesti marini richiesti dalle competizioni globali.

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Le nuove regole stabiliscono che i prototipi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe possono navigare liberamente durante attività patrocinate da federazioni sportive nazionali o internazionali. Inoltre, la normativa si estende anche agli allenamenti e ai trasferimenti necessari per raggiungere le aree di gara. È prevista la presentazione di una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità di sei mesi, che identifichi equipaggio e personale tecnico.

La Posizione del Ministro Andrea Abodi

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha sottolineato l'importanza strategica di questo provvedimento, definendolo talvolta più rilevante dei semplici trasferimenti finanziari. Abodi ha espresso il suo orgoglio nel vedere il governo sostenere i presupposti legali per Ferrari Hypersail, descrivendo la sfida del Cavallino come un punto d'incontro tra l'eccellenza tecnologica industriale e la forza della natura marina.

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Nello stesso decreto, convertito in legge nell'agosto del 2025 dopo l'emanazione iniziale del 30 giugno, sono state inserite disposizioni dedicate anche ad altri eventi velici di rilievo. Tra questi figurano gli impegni del governo per la America's Cup e per The Ocean Race, che prevede una tappa italiana. Queste misure dimostrano l'interesse del governo di sostenere la vela d'élite e di promuovere l'Italia come sede di eventi marittimi di prestigio.

Impatto sul Settore Nautico e Fiscale

La normativa mira esplicitamente a favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo. Sostenendo lo sviluppo del settore nautico nazionale, il provvedimento intende promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali. Le unità iscritte con destinazione esclusiva all'attività agonistica beneficiano di procedure semplificate, richiedendo solo il titolo di proprietà e un'attestazione di idoneità alla navigazione.

Per i prototipi provenienti da Stati esteri, la normativa richiede la presentazione dell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o del certificato di cancellazione. Durante le attività, restano in vigore i regolamenti di sicurezza delle federazioni, mentre vengono esentate alcune norme sui mezzi di salvataggio, fatte salve le indicazioni dei fanali. Questo quadro giuridico innovativo posiziona l'Italia come una piazza competitiva per l'innovazione nella navigazione sportiva, con ricadute positive sul turismo e sull'immagine tecnologica del Paese.