Ferrari Hypersail: la sfida per battere ogni record in mare

Ferrari entra nel mondo della vela con un progetto ambizioso, Hypersail, che mira a stabilire nuovi standard di velocità e performance. Un connubio tra innovazione tecnica, design all'avanguardia e la passione per la competizione.

Benedetto Vigna , amministratore delegato di Ferrari , descrive così il progetto Hypersail , che intende inaugurare un nuovo capitolo nella storia della vela.

'Ci siamo immaginati qualcosa che non esisteva: prima sulle auto, ora nella vela. L’essenza di questa barca è farci scoprire qualcosa a cui non avevamo ancora pensato, aprire un mondo. Quel mondo, l’abbiamo chiamato Hypersail”.

In effetti, è così: gradualmente – durante la Milano Design Week è stata mostrata per la prima volta la livrea dello scafo – si iniziano a vedere i risultati dell’impegno del Cavallino e di chi vi ruota intorno su un progetto che John Elkann, velista appassionato, ha già definito “una navicella spaziale” e sarà il mezzo per tentare di stabilire ogni genere di record sull’acqua. Non facile, ovviamente, ma tutto lascia supporre un lavoro serio, meticoloso, con budget non calcolabili.

Nella sfida doveva esserci la leggenda vivente della vela oceanica italiana, Giovanni Soldini, ma è uscito di scena (silenziosamente) un mese fa per un rapporto divenuto complicato – così dicono gli amici – con i tecnici della Casa di Maranello.

“Abbiamo una barca che, passando attraverso varie fasi, richiede diverse competenze. Possiamo solo ringraziare Giovanni che ha portato tutte le sue competenze, poi siamo passati alla fase due. Ma non c’è stata alcuna collisione” sottolinea Vigna. Ma, restando fondamentale il fattore umano (a bordo ci saranno velisti e non robot), la parte più affascinante di Ferrari Hypersail è quella tecnica che andiamo a scoprire.

'La performance detta le regole, il design le trasforma in bellezza: abbiamo inseguito un’estetica uniforme e funzionale” è il principio enunciato da Flavio Manzoni, Chief Designer Officer del Cavallino. Il che vuol dire che dietro le scelte di stile (non quelle navali, affidate al mago francese Guillaume Verdier) c’è comunque una logica volta a tradurre vincoli aerodinamici, idrodinamici e strutturali in opportunità estetiche.

Emblematico il caso dei pannelli solari, integrati nella coperta e nelle murate: la loro posizione è stata determinata da uno studio avanzato dell’esposizione solare che avrà Hypersail, durante la sua navigazione. I 110 mq di pannelli sono calpestabili e dotati di un grip specifico per non dare problemi ai velisti in azione e non rischiare di essere danneggiati.

'Ci sono tante analogie con il lavoro che facciamo con le vetture, partendo dalla ricerca di leggerezza e aerodinamicità per renderle performanti – prosegue Manzoni – il Ferrari Design Studio ha pensato a nuove soluzioni, portandosi dietro il nostro know-how automobilistico”. Analogie e richiami abbondano.

La silhouette affusolata evoca la purezza delle proporzioni della Ferrari Monza SP1/SP2, come l’esterno del coachroof in coperta (“praticamente un abitacolo chiuso per ragioni di comodità e sicurezza” sottolinea il n.1 del design Ferrari) richiama l'architettura della Hypercar 499P, vincitrice a Le Mans. Solo estetica invece nel logo Ferrari sulla randa con la ‘F lunga’ vista sulle ali delle F1 nel biennio 2023-2024 ma anche sulla Daytona SP3, battuta all’asta miliardaria di Peeble Beach. I colori?

Non poteva esserci il rosso: sarebbe stata banalità pura. Quindi ecco il Giallo Fly su cabina, foil e murate ben abbinato all’inedito Grigio Hypersail sul nudo carbonio in cui la barca è stata costruita nel cantiere pisano. Perché giallo? Insieme al blu è il colore araldico di Modena, fa da sfondo al logo ufficiale dove incornicia il Cavallino di Francesco Baracca ed è il colore di tante vetture vincenti degli anni ’50 e ’60.

Non bastasse, al giallo è legata la storia di Fiamma Breschi, vedova del grande pilota Luigi Musso – cui aveva suggerito di gareggiare con un vivace casco giallo – e amica del fondatore Enzo Ferrari, La leggenda narra che fu lei a consigliare il Drake a portare una vettura gialla ad un salone: era la 275 GTB, che venne presentata nel 1964 al Salone di Parigi. Per ora siamo ai rendering di Ferrari Hypersail e a soli quattro numeri: 30 metri di lunghezza, 20 di larghezza e 40 di altezza, 40 tonnellate di peso.

Messi a confronto con quelli non proprio basici di un AC75 per l’America’s Cup fanno impressione ma si tratta di un altro campionato, con obiettivi diversi e situazioni all’opposto. Non è impensabile che abbiamo visto i disegni della barca potenzialmente più veloce del mondo: il record appartiene a Vestas Sailrocket 2 che sui 500 m ha toccato 62,53 nodi, circa 110 km/h che sono follia in acqua. Ma è un piccolo catamarano, difficile considerarlo ‘barca’.

Semmai è un meraviglioso ibrido con la combinazione di elementi provenienti dai già citati AC75, dai multiscafi da record, dalla classe IMOCA studiata per le regate oceaniche.

“Abbiamo convogliato, in una singola piattaforma, le soluzioni più avanzate e più estreme disponibili nel settore con l’aggiunta di novità ancora da testare ma che si annunciano rivoluzionarie” spiega Marco Guglielmo Ribigini, che guida il Tech Team Ferrari insieme a Matteo Lanzavecchia





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