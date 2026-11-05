Ferrari Luce esaurita: vendite record e ordini fino al 2027

La Ferrari Luce elettrica è sold out fino al 2027. Il titolo Ferrari sale del 4,5% a Piazza Affari superando le critiche iniziali degli analisti.

Il gruppo Ferrari ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con risultati finanziari solidi che hanno superato le aspettative di mercato. L'utile netto è cresciuto del tredici percento su base annua, raggiungendo i quattrocentotrentuno milioni di euro, mentre l'utile complessivo si è attestato a un miliardo e trecento milioni. Questi dati confermano la resilienza del marchio di Maranello in un contesto economico globale incerto.

Portafoglio ordini saturato fino al 2028

Il portafoglio ordini complessivo della casa automobilistica copre l'intera capacità produttiva fino al 2028, garantendo visibilità sui ricavi futuri. In questo scenario, il modello Ferrari Luce, primo veicolo completamente elettrico del Cavallino, rappresenta il driver principale della domanda. Gli ordini per la Luce hanno già saturato la produzione fino alla fine del 2027, costringendo i potenziali acquirenti ad attendere oltre un anno per ricevere il veicolo. Questa saturazione indica una richiesta estremamente forte nonostante il prezzo di listino di circa cinquecentomila euro.

Also read Most, 'dopo il Pnrr nuovo piano 2027-2029 sulla mobilità sostenibile'

Reazione del mercato azionario positivo

Le azioni Ferrari quotate a Piazza Affari hanno reagito positivamente ai numeri trimestrali, toccando i trecentosettantacinque euro. Questo incremento corrisponde a un guadagno del quattro percento e mezzo, portando il titolo ai massimi raggiunti negli ultimi dodici mesi. La reazione borsista smentisce direttamente le perplessità espresse precedentemente da molti analisti finanziari e gli esperti di settore. Il dato dimostra che il mercato valuta favorevolmente la strategia di diversificazione verso l'elettrico adottata dal management.

Critiche iniziali superate dalle prenotazioni

Alla presentazione del modello, Ferrari Luce aveva innescato forti reazioni negative tra i puristi dell'automobilismo. Gli esperti avevano criticato l'abbandono delle linee tradizionali del Cavallino e l'assenza dei motori termici V8 o V12 storici. Il design firmato da Jony Ive e Marc Newson, provenienti dallo studio LoveFrom ex Apple, era stato giudicato troppo distante dall'identità storica di Maranello. Nelle prime ore successive all'annuncio, il titolo Ferrari aveva subito flessioni in Borsa spinte dal timore che l'elettrificazione potesse diluire l'appeal del marchio.

Advertisement

Nuovo target demografico ultraricchi

I numeri delle prenotazioni hanno invertito la narrazione negativa grazie a una precisa segmentazione del cliente target. La Ferrari Luce non è stata progettata per i ferraristi storici legati al rombo del dodici cilindri, ma per una nuova generazione di ultraricchi. Questo segmento include individui con alto patrimonio netto sotto i quaranta anni, spesso fondatori di unicorni nel settore fintech. Tale target richiede usabilità quotidiana di un veicolo a zero emissioni unita allo status tecnologico offerto dai designer iconici dell'elettronica di consumo.

Prestazioni tecniche e strategia commerciale

Le prove su strada condotte dalla stampa internazionale hanno evidenziato le qualità dinamiche del nuovo modello. L'architettura a centro di gravità ultrabasso e le sospensioni attive gestite da software proprietario nascondono il peso di quasi due tonnellaseicento chilogrammi. L'agilità in curva risulta paragonabile alle supercar endotermiche tradizionali di Maranello. Inoltre, il meccanismo di allocazione e scarsità gioca un ruolo strategico per mantenere l'esclusività del brand.

Impatto sul mercato cinese e margini operativi

Sul mercato cinese, dove il gruppo aveva registrato contrazioni di vendite nei trimestri precedenti, il lotto iniziale assegnato si è esaurito in poche settimane. Nonostante le resistenze culturali dei collezionisti tradizionali, Ferrari ha scardinato la demografia classica del suo pubblico. La Luce funge sia da porta d'ingresso per nuovi acquirenti sia come veicolo per i collezionisti esistenti per mantenere priorità nelle liste d'attesa. Maranello ha confermato che la produzione prosegue nello stabilimento e-Building dedicato senza impatti sui margini operativi della gamma tradizionale.