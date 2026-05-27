Ferrari Luce: la prima auto elettrica di Maranello divide gli appassionati

La presentazione della Ferrari Luce ha causato un calo del 8,4% delle azioni della casa di Maranello. Il prezzo elevato e i dubbi sulle prospettive di vendita preoccupano gli esperti, ma la Ferrari punta a conquistare nuovi clienti tra i giovani tecnomilionari della Silicon Valley.

La Ferrari Luce , la prima auto elettrica prodotta a Maranello, sta suscitando un notevole dibattito. Alcuni la considerano un geniale giocattolo tecnologico che ambisce a competere con Tesla e le auto di lusso cinesi, mentre altri la giudicano inadeguata a portare il celebre cavallino rampante.

La presentazione della vettura ha causato un calo del 8,4% delle azioni Ferrari a Piazza Affari, con una perdita di quasi 5 miliardi di euro di capitalizzazione. Il prezzo elevato della Luce, pari a 550 mila euro, e i dubbi sulle prospettive di vendita sono le principali preoccupazioni degli esperti.

Tuttavia, la Ferrari ha dichiarato che l'obiettivo del progetto è quello di conquistare nuovi clienti, soprattutto tra i giovani tecnomilionari della Silicon Valley. La Luce, che ha quattro porte e cinque sedili, rappresenta una novità assoluta per la Ferrari. Il design esterno e interno è stato progettato da LoveFrom, lo studio fondato da Jony Ive e Marc Newson, e presenta richiami estetici ai modelli classici della gamma Ferrari.

La vettura ha una potenza massima di 1.040 cavalli, accelera da 0 a 100 chilometri orari in 2,5 secondi e può superare i 310 chilometri all'ora. L'autonomia con una ricarica al 100% è di circa 530 chilometri. Gli ingegneri Ferrari hanno lavorato per cinque anni per creare un suono 'nativo elettrico' che sia funzionale alla guida e coerente con la meccanica del veicolo





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