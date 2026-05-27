Ferrari Luce, la prima elettrica scatena le polemiche: critiche da Montezemolo, Salvini e Calenda

Il lancio della prima Ferrari completamente elettrica, la Ferrari Luce, divide l'opinione pubblica e preoccupa gli investitori. Mentre la casa di Maranello difende il design e i valori del marchio, le critiche piovono dagli ex vertici, dalla politica e dagli appassionati. Il prezzo alto e il design innovativo sollevano dubbi, ma il gruppo Exor accelera sulla transizione ecologica con il piano Stellantis.

Ferrari ha ufficialmente presentato la Ferrari Luce, la sua prima vettura completamente elettrica, segnando una svolta epocale per la casa di Maranello. Il lancio ha scosso i mercati e diviso l'opinione pubblica.

Dopo un pesante tonfo in Borsa il giorno del debutto, con un crollo dell'8,37%, le azioni hanno registrato un primo rimbalzo del 2%, attestandosi a 289,90 euro. I timori degli investitori riguardano il prezzo di listino, che parte da 550.000 euro, superiore alla media di vendita del 2025 (440.000 euro), e il riserbo dell'azienda sui volumi di produzione. Le prime consegne sono previste per il quarto trimestre dell'anno, con un evento pubblico a Roma il 30 maggio.

Il design, firmato dal collettivo LoveFrom di Jony Ive, è stato criticato da molti appassionati per essere troppo lontano dalle tradizioni scultoree Ferrari, ma il presidente John Elkann ha difeso il progetto, sottolineando che la vettura mantiene i valori del marchio. Elkann ha anche mostrato l'auto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Papa Leone XIV, definendo l'incontro con il Pontefice un momento storico.

Le reazioni sono state contrastanti: l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo ha affermato che si rischia la distruzione di un mito, arrivando a suggerire di togliere il Cavallino dalla vettura. Anche Flavio Briatore, in un video, ha ironizzato sul fatto che i cinesi non la copieranno.

La politica si è schierata contro: Matteo Salvini ha detto che "qualcuno si starà rivoltando nella tomba", Carlo Calenda ha definito l'auto "un insulto estetico e tecnologico", e Davide Galli di Federcarrozzieri ha commentato che il design e il prezzo scontentano tutti. Il lancio si inserisce nella più ampia strategia di elettrificazione del gruppo Exor: in contemporanea, Stellantis ha annunciato un piano da oltre un miliardo di euro in Francia per convertire lo stabilimento di Mulhouse alla produzione elettrica, confermando l'accelerazione verso la transizione ecologica nonostante le resistenze del mercato tradizionale





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