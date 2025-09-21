Ferrari Testarossa: L'icona del futuro svela il suo nuovo volto a Milano

Ferrari presenta la nuova Testarossa, un'auto che unisce tradizione e innovazione, potenza ed eleganza. Prestazioni da record, design all'avanguardia e interni raffinati. Il Salone Nautico di Genova si conferma un palcoscenico per l'innovazione nel settore nautico e l'iniziativa 'L'oncologia incontra il mare'.

L'iconica casa automobilistica Ferrari ha svelato a Milano, città simbolo di design e innovazione, la sua ultima creazione: la nuova Testarossa , un'auto che incarna l'essenza del futuro senza dimenticare le radici del passato.

Questo modello, con il suo design audace e le prestazioni straordinarie, segna un nuovo capitolo nella storia del marchio, portando avanti l'eredità dei cilindri dei motori da corsa più estremi che hanno reso celebre la Ferrari, in particolare la leggendaria Testarossa del 1984. Milano, palcoscenico internazionale in attesa dei prossimi giochi olimpici invernali, è stata la cornice perfetta per presentare questa vettura che combina perfettamente tradizione e futuro, potenza ed eleganza, tecnologia e passione. La nuova Testarossa promette di essere un'esperienza di guida senza precedenti, unendo il piacere di una guida pura con l'emozione di un'ibrida ad alte prestazioni.\Il cuore pulsante della nuova Testarossa è un sistema ibrido plug-in che eroga una potenza complessiva di 1050 cavalli, grazie alla sinergia tra un motore termico e tre motori elettrici. Uno di questi motori elettrici è posizionato al posteriore, mentre gli altri due sono sull'asse anteriore, garantendo così una trazione integrale on-demand e un torque vectoring preciso. Le prestazioni sono semplicemente sbalorditive: l'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in soli 2,25 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h bastano 6,35 secondi. La batteria agli ioni di litio da 7,45 kWh permette di percorrere fino a 25 km in modalità completamente elettrica, fino a una velocità di 130 km/h. La frenata è altrettanto impressionante, con uno spazio di arresto di soli 28,5 metri da 100 km/h a zero. Il design della Testarossa è un'esplosione di innovazione, con una carrozzeria scolpita con linee sinuose e aerodinamiche. Il frontale presenta un'inedita lama attiva, che contribuisce a generare fino a 100 kg di carico aerodinamico a 250 km/h. Il lavoro sinergico dell'aerodinamica permette di raggiungere un carico totale di 415 kg a 250 km/h, con un miglioramento del raffreddamento di motore e freni del 15%. L'interno della vettura è un inno alla sportività e all'eleganza, con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'ergonomia. L'abitacolo è dominato da un'interfaccia intuitiva e da materiali pregiati, come i nuovi rivestimenti in Giallo Siena e Blu Elettrico, che esaltano l'anima sportiva e green della vettura. La Testarossa è disponibile in due versioni, Coupé e Spider, entrambe caratterizzate da dettagli specifici che ne esaltano le prestazioni.\La Testarossa non è solo un'auto, ma un vero e proprio manifesto del futuro della Ferrari. È un'auto che emoziona già da ferma e che, quando parte, incarna alla perfezione l'ossessione del marchio per la velocità e le prestazioni. Le prime consegne della Coupé sono previste nel secondo trimestre del 2026, con un prezzo di listino a partire da 460.000 euro, a cui si aggiungono i costi dell'Assetto Fiorano. La versione Spider arriverà nel terzo trimestre. In parallelo, il Salone Nautico Internazionale di Genova si conferma un motore per l'innovazione nel settore della nautica da diporto. L'evento 'Start-Up e Pmi innovative nella nautica' ha visto la partecipazione di numerose realtà imprenditoriali che hanno presentato progetti all'avanguardia. Le tematiche affrontate spaziano dalla progettazione di imbarcazioni modulari alla produzione di idrogeno verde, passando per soluzioni innovative per i rivestimenti. L'iniziativa 'L'oncologia incontra il mare' ha portato un equipaggio speciale al Salone Nautico, composto da pazienti oncologici, caregiver, medici e operatori sanitari. L'evento ha promosso la solidarietà e la speranza attraverso la vela, in collaborazione con l'Ospedale Cannizzaro di Catania e diverse associazioni. Questo è un ulteriore esempio di come l'industria automobilistica e nautica si muovono verso il futuro, unendo l'innovazione tecnologica con la responsabilità sociale





