Ferretti Group: due blocchi principal proseguono la battaglia per il rinnovo del CdA online, con ogni probabilità si giocherà sui decimali.

L'assemblea dei soci di Ferretti Group si terrà domani, 14 maggio, con i precedenti doverosamente osservati, ovvero il presidio online e il voto solo per iscritto. Di seguito, i due principali blocchi, l'azionista attuale di maggioranza, che si rifaccia a Weichai e vorrebbe oustare il Ceo Alberto Galassi, e la lista del miliardario ceco Karel Komarek, che vorrebbe supportare l'attuale Ceo Alberto Galassi, il quale ha già intrapreso la strada dell'Opa parziale e ha acquisito diverse quote tramite l'acquisto di quelle di Piero Ferrari. Ad oggi, il primo blocchi ha la percentuale del 39,9% delle quote, il secondo blocchi l' претензия di avere il 29,7%

Già il 90% degli azionisti di Ferretti Group si era registrato stamane attraverso un provider specializzato per prendere parte all' assemblea dei soci ed eventualmente per votare.

L'assemblea dei soci si svolgerà online e si terrà domani, 14 maggio, con inizio alle 10 del mattino. I due blocchi principali sono l'azionista di maggioranza attuale, che fa riferimento al colosso cinese Weichai, che desidera sostituire il Ceo Alberto Galassi con Stassi Anastassov, ex Duracel, e una lista del miliardario ceco Karel Komarek, che si rifà all'attuale Ceo Alberto Galassi e ha acquistato tra l'altro le azioni di Piero Ferrari, contando sul sostegno di azionisti come Bader al-Kharafi.

Ad oggi, il blocco cinese ha il 39,9% delle quote, mentre Komarek ha il 29,7%





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