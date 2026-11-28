Maurizio Ferrini spiega la convivenza con la manager per il figlio autistico, racconta la nascita della Signora Coriandoli e critica Drusilla Foer. Storia e attualità.

Maurizio Ferrini, comico e artista romano, ha chiarito pubblicamente la natura della sua relazione con la manager Sara Guglielmi. L'artista ha sottolineato che la convivenza attuale ha uno scopo preciso e legale: la tutela del figlio minore di lei. Jacopo, quattordicenne, è affetto da autismo e necessita di una stabilità familiare e assistenziale continua. Ferrini, che vive con Guglielmi in un appartamento al settimo piano con terrazza vista San Pietro, ha specificato di non trattarsi di un'unione romantica ma di una scelta dettata dall'amicizia e dalla necessità pratica.

Contratto di convivenza per la tutela di Jacopo

Il comico ha definito la loro situazione come un patto tecnico giuridico finalizzato a proteggere il minore. La motivazione nasce da un grave intervento del tessuto socio-sanitario che, durante una vicenda durata dieci anni, ha creato confusione e danneggiato la madre giuridicamente. Ferrini ha spiegato che tale intervento ha messo in cattiva luce Guglielmi davanti ad alcuni medici, rendendo necessaria una soluzione legale più solida. Jacopo, il figlio di Guglielmi, mantiene un rapporto eccellente con Ferrini e si dimostra molto felice quando lo vede, associandolo a una figura in grado di farlo divertire.

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Storia della Signora Coriandoli e successo televisivo

La carriera di Maurizio Ferrini è legata indissolubilmente alla nascita del personaggio della Signora Coriandoli nel 1980. Il ruolo, che prevede l'uso del dialetto e il foulard in testa, è nato sui palchi dei Festival dell'Unità e nelle feste di piazza. La notorietà è arrivata tra il 1987 e il 1988 quando Ferrini ha incontrato Gianni Boncompagni, definito uno dei suoi maestri insieme a Renzo Arbore, Antonio Ricci e Fabio Fazio. Boncompagni rimase colpito dal personaggio, ma chiese di "rovesciarlo", imponendo a Ferrini di vestirsi da donna e parlare dialettalmente.

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Impatto televisivo e visione critica di Drusilla Foer

La svolta definitiva è arrivata con la trasmissione Domenica In, lanciando la carriera dell'artista. Ferrini ha iniziato a interpretare Emma Coriandoli nel 1989, definendo il successo progressivo e attualmente al suo apice. Il personaggio della Signora Coriandoli è conosciuto in tutta Italia, dall'Alto Adige alla Sicilia. Tuttavia, Ferrini si è espresso con severità riguardo alla comica Drusilla Foer. Ha dichiarato di non confrontarsi con lei, definendo la sua arte di nicchia e talvolta irritante, sottolineando la differenza tra l'interpretazione realistica delle persone cercata da Ferrini e l'uso di panni femminili da parte di Foer.