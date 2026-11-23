Scopri la Festa dei Libri in Lombardia fino al 29 novembre. Oltre 1300 eventi, 2500 protagonisti e programmi per ogni età in tutta la regione. Una guida completa.

La Festa dei Libri si estende in tutta la Lombardia fino a domenica 29 novembre, coinvolgendo quasi 2500 protagonisti della cultura. Ispirata all'Orlando Furioso di Ariosto, la manifestazione propone oltre milletrecento appuntamenti in sette giorni per invitare il pubblico a riflettere insieme. L'evento parte oggi con un invito specifico: spegnere le notifiche per un'ora e ascoltare narrazioni senza slide né slogan, trasformando librerie e musei in zone franche dal rumore quotidiano.

Il Meccanismo dell'Evento Culturale

La città cerca di dare concretezza a questa richiesta di pausa riflessiva, aprendo spazi solitamente inaccessibili al grande pubblico. L'obiettivo è creare un contrasto con il momento storico attuale, dove l'opinione urlata sembra aver rimpiazzato il dubbio e la contemplazione. Il programma attraversa una tensione costante tra lo sguardo ampio sul mondo e le storie più vicine, radicate nel territorio locale. Ogni incontro è pensato come una bussola per orientarsi in un panorama informativo saturo, privilegiando la profondità del discorso rispetto alla velocità della comunicazione.

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Il Programmi e Autori Internazionali

I nomi della programmazione internazionale includono Daniel Pennac, che martedì 24 porterà la sua ironia all'Auditorium San Fedele. Un confronto sul tema della storia vedrà la partecipazione di Arturo Pérez-Reverte e Luciano Canfora, analizzando il peso del passato sul presente. Samantha Harvey, vincitrice del Booker Prize con Orbital, sarà presente per discutere di narrativa contemporanea. Due mondi apparentemente distanti, dai grandi teatri ai cortili di via Padova, si incontrano sulla convinzione che la storia serva a leggere la realtà, non a evaderne.

Maestri Italiani e Fumetto d'Autore

Accanto agli ospiti stranieri, il programma dedica grande attenzione ai maestri italiani della narrativa disegnata e della saggistica filosofica. Il fine settimana si trasforma in una piccola rassegna nel segno del fumetto d'autore, celebrando autori che hanno segnato la cultura visiva italiana. Massimo Recalcati interverrà al Franco Parenti, mentre Umberto Galimberti prenderà parte a un dibattito a San Fedele. Questi incontri rappresentano un punto di incontro tra alta letteratura e pensiero critico, mantenendo alta la qualità del dibattito pubblico.

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L'Impatto Sociale e le Prossime Date

La manifestazione esce dai circuiti tradizionali, portando la lettura nelle corsie degli ospedali e nella Casa di Reclusione di Milano Opera. La lettura diventa qui una necessità concreta, un modo per connettersi con il mondo oltre le mura della clausura. Dall'altra parte dello spettro anagrafico, una novità dedicata alla prima infanzia scommette sull'idea che l'abitudine alle storie inizi molto prima dell'alfabeto. Questo approccio inclusivo garantisce che il messaggio culturale raggiunga ogni fascia della società lombarda.

La Rete Territoriale e i Consigli per i Partecipanti

A differenza di molti eventi limitati a un centro urbano, il filo rosso dei libri tocca altre sette città lombrate per tutta la settimana. Per gestire l'abbondanza di proposte, la regola d'oro è sottrarsi alla bulimia degli eventi, scegliendone solo due o tre con attenzione. Entrare senza fretta e uscire con qualche certezza in meno rispetto all'arrivo è l'approccio consigliato per vivere appieno la festa. La vera sfida è recuperare il senno attraverso un ascolto attivo, lontano dal rumore di fondo della quotidianità moderna.