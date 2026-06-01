Festa della Repubblica, la Polizia di Stato in parata: valorizzato l'impegno quotidiano degli agenti

Le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno visto la Polizia di Stato impegnata in una parata che ha messo in mostra le diverse specialità dell'amministrazione. Il Capo della Polizia ha sottolineato l'importanza del lavoro quotidiano degli agenti per la sicurezza dei cittadini e il funzionamento della vita democratica.

Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani , ha diretto una lettera a tutto il personale della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni del 2 giugno , sottolineando come il loro quotidiano impegno sia essenziale per assicurare lo svolgimento della vita democratica del Paese e la sicurezza dei cittadini.

Le celebrazioni hanno visto la partecipazione di tutte le componenti delle forze di polizia, con una sfilata che ha incluso diverse specialità. Tra i reparti che hanno sfilato ci sono stati la Banda Musicale della Polizia di Stato, che dal 1928 diffonde i valori istituzionali in Italia e all'estero, i Gruppi Sportivi Fiamme Oro con atleti olimpici e paralimpici, e i reparti speciali tra cui la Digos, la squadra mobile, la Scientifica, il NOCS e gli artificieri.

La sfilata ha anche incluso personale dedicato alla tutela delle autorità e alla sicurezza sul territorio, nazionale ed estero, evidenziando la varietà di competenze all'interno dell'amministrazione. I Fiamme Oro, che accedono ai ruoli della Polizia attraverso concorso pubblico, hanno partecipato con atleti che hanno preso parte ai recenti Giochi di Milano Cortina 2026, confermando il valore del connubio tra sport e istituzioni.

L'evento ha ribadito il ruolo delle forze di polizia come presidio di democrazia e di garanzia delle libertà costituzionali





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