Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno festeggiato il quarto compleanno di Thiago con una festa a tema supereroi. Scopri dettagli, ospiti e decorazioni dell'evento.

Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni hanno celebrato il quarto compleanno del figlio primogenito Thiago con una festosa cerimonia a tema supereroi. La famiglia ha accolto gli ospiti con una scenografia curata nei minimi dettagli, trasformando l'ambiente in un luogo fantastico dedicato ai personaggi dei fumetti preferiti dai bambini.

Decorazioni e Ambiente a Tema Supereroi

All'ingresso dell'evento, gli invitati sono stati accolti da una scritta luminosa che recitava "Thiago Super Hero", creando un'atmosfera subito emozionante. L'area era decorata con archi colorati composti da palloncini blu, rossi e gialli, elementi cromatici tipicamente associati agli eroi più iconici. Sagome giganti dei personaggi prescelti dominavano la scena, posando accanto ai piccoli invitati e alla coppia genitoriale su una pista multicolore e luminosa.

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Uno degli elementi centrali della festa era una vasca delle palline, arredata come una metropoli dei fumetti. La struttura presentava grattacieli stilizzati e figure emblematiche come Spider-Man, Hulk e Iron Man, creando un ambiente immersivo per i bambini. In cima alla struttura campeggiava un grande numero quattro, simbolo dell'età del festeggiato, mentre al centro spiccava il nome Thiago in lettere appariscenti.

Presenza della Famiglia e Momenti Speciali

Il piccolo Thiago non ha festeggiato da solo, ma è stato affiancato dalla sorellina Dea, nata nel 2024. Nelle foto ufficiali condivise dalla famiglia, Chiara e Mattia si preparano a festeggiare il figlio maggiore insieme alla seconda figlia, creando un quadro familiare armonioso e gioioso. Lo sfondo fotografico era ricco di colori e richiami diretti al mondo dei supereroi, sottolineando l'importanza di questo traguardo per la coppia.

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I cuscini personalizzati e le decorazioni curatissime testimoniano l'impegno dedicato dagli organizzatori all'evento. La festa ha offerto ai bambini l'opportunità di giocare e interagire in un contesto sicuro e stimolante, pensato specificamente per la loro fascia d'età. I personaggi dei fumetti hanno creato un legame immediato con i piccoli ospiti, rendendo la giornata memorabile per tutti.

Storia della Coppia e Prospettive Future

La relazione tra l'influencer e il professionista del calcio è iniziata a Ibiza durante l'estate del 2021. Il percorso della coppia ha avuto tappe fondamentali precise: nel novembre 2022 è nato il primo figlio, Thiago, mentre il 20 giugno 2023 i due si sono uniti in matrimonio nella basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, con i festeggiamenti successivi a Villa Miani.

Nel luglio 2024 la famiglia si è allargata con l'arrivo di Dea, segnando un nuovo capitolo di gioia per la coppia. Nonostante le voci periodiche di crisi che occasionalmente circolano sui media, la coppia appare più unita che mai, dedicandosi con passione alla cura dei figli e alla costruzione della propria vita privata. L'evento del compleanno di Thiago rappresenta una chiara dimostrazione di questa solidità familiare.