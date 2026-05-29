Festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica: la programmazione ricca e la partecipazione dei Comuni

Il Quirinale ha lanciato l'iniziativa video "I volti della Repubblica" per celebrare gli 80 anni della Repubblica. L'Anci ha promosso la creazione di una programmazione per arricchire le celebrazioni e coinvolgere le comunità locali. La programmazione è molto ricca e comprende eventi in tutta la Penisola.

È quasi tutto pronto per i festeggiamenti degli 80 anni della Repubblica che si celebreranno il 2 giugno 2026. Il Quirinale ha lanciato l'iniziativa video "I volti della Repubblica " grazie alla quale ogni cittadino può inviare un breve filmato rispondendo alla domanda: "Che cos'è per te la Repubblica ?

". Le clip saranno solo una parte del grande evento che si svolgerà dalle 21 in piazza del Quirinale, a Roma. E per permettere al Paese di vivere insieme questo momento, l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha promosso con i sindaci e le sindache l'invito del Capo dello Stato Sergio Mattarella: creare una programmazione per arricchire le celebrazioni e coinvolgere le comunità locali in attesa dell'evento finale.

Il Segretario generale Veronica Nicotra anticipa: "Lo spettacolo che ha allestito la presidenza della Repubblica vedrà protagonisti tanti importanti attori, cantanti e scrittori. Per tutti noi sarà anche un momento di riflessione sugli 80 anni della nostra storia". Un puzzle che racconta l'Italia di oggi: "Ci sono molte grandi città, ma anche realtà medio-piccole e centri minuscoli, da Nord a Sud". Enti che faranno da cassa di risonanza dell'evento in programma a Roma e trasmesso in diretta da Rai 1.

"Abbiamo mandato una lettera, su richiesta della presidenza della Repubblica, a tutti i sindaci da parte del presidente Anci Manfredi. Li abbiamo invitati ad allestire un maxi schermo in una piazza del proprio comune per consentire ai cittadini di seguire tutti insieme questo evento", spiega Nicotra. La programmazione è molto ricca. Roma, oltre a essere il centro delle celebrazioni volute dal Quirinale, ospiterà anche un evento in piazza Navona.

Milano trasformerà il cortile d'onore di Palazzo Reale in uno spazio di partecipazione collettiva. In Piazza del Plebiscito, a Napoli, si terrà la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e la consegna delle onorificenze ai cittadini distintisi per il loro impegno civile e professionale. I festeggiamenti poi proseguiranno al teatro San Carlo. Firenze ha organizzato la proiezione del film di Paola Cortellesi "C'è ancora domani".

A Cagliari sono previsti momenti musicali, un approfondimento sui valori della Costituzione con gli studenti e la distribuzione gratuita di copie della Carta costituzionale. Ma eventi sono stati organizzati in tutta la Penisola, da Torino a Palermo, da Lecce a Bologna, da Genova a Campobasso. Ogni Comune sosterrà i costi dei festeggiamenti, ma "Anci è riuscita a ottenere dalla Siae una scontistica sulle proprietà intellettuali", rende noto a Today.it il Segretario generale.

Che esprime la sua soddisfazione per la partecipazione riscontrata: "È stato un bel messaggio. Ciò che però è importante è che questo momento solleciti, in particolare nei giovani, la memoria della storia della Repubblica". L'anniversario, fa notare, Nicotra arriva in un periodo molto delicato per la nazione: "Il nostro Paese si trova calato in un contesto globale che sta vivendo grandi cambiamenti.

Penso che, in momenti di transizione come questi, sia ancora più importante rinsaldare la propria storia, le proprie radici per poter guardare avanti e definire un tragitto per la nostra Repubblica". Un futuro in cui le donne dovranno avere sempre più voce. Perché è doveroso ricordare che con la Repubblica è arrivato anche il diritto di voto per le donne.

"Sicuramente avere una presidente del Consiglio donna ha rappresentato e rappresenta una conquista fondamentale". Per il Segretario generale si deve ancora fare molto: "La donna deve fare sempre molto di più rispetto agli uomini per affermarsi, perché agli uomini vengono perdonati tanti errori, cosa che non avviene per noi". E per arrivare al vero cambiamento sarà necessario avere sempre più donne nei posti di potere, anche nelle amministrazioni pubbliche.

Il rapporto 2026 di Donne in comune segnala la presenza di 1.187 sindache su meno di 7.900 Comuni. Nel 1986 erano 145, nel '46 solo 6. Per concludere la nostra intervista abbiamo quindi invitato il Segretario Nicotra a rispondere alla domanda che il presidente della Repubblica ha posto ai cittadini: "Che cos'è per te la Repubblica". Per la rappresentante dell'Anci "la Repubblica racchiude i valori contenuti nella nostra Costituzione, la libertà e la partecipazione democratica.

La Repubblica è costituita dai comuni che sono il mattone fondamentale dell'edificio repubblicano e l'Anci con i sindaci sentono di essere la base della dimensione pubblica e istituzionale"





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