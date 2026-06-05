Festeggiamenti per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo

La popstar Dua Lipa e il suo partner Callum Turner si sono sposati a Londra e i festeggiamenti per loro si sono trasferiti a Palermo.

I festeggiamenti per le nozze della popstar Dua Lipa e dell'attore Callum Turner si sono trasferiti a Palermo , dove si è svolto il primo party.

L'evento si è svolto nel cortile della Galleria d'Arte Moderna e poi i 200 invitati si sono spostati a Palazzo Gangi. La popstar ha scelto Palermo per le nozze, ma la scelta non è piaciuta a tutti.

Molti residenti hanno protestato contro la scelta della popstar di celebrare le nozze in città, affermando che la zona intorno a piazza Sant'Anna è stata completamente blindata e che i giovani e i turisti sono stati costretti a aspettare l'arrivo dei super ospiti VIP per la festa organizzata dalla pop star





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