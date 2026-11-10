Festival del Cinema di Macerata 2020: dal 14 al 22 novembre la programmazione

Dal 14 al 22 novembre a Macerata si svolge il Festival del Cinema di Ricerca. Ecco i dettagli su proiezioni, masterclass e eventi principali.

La città di Macerata si prepara ad accogliere un evento culturale di rilevanza nazionale che si svolgerà dal 14 al 22 novembre. La manifestazione in questione è la storica rassegna dedicata al cinema di ricerca contemporaneo, una piattaforma fondamentale per la diffusione di linguaggi audiovisivi innovativi e sperimentali. L'edizione corrente promette una programmazione densa e articolata, che vede alternarsi autori affermati e nuove promesse del settore cinematografico italiano e internazionale.

La programmazione ufficiale dell'evento

L'arco temporale dell'iniziativa, che va dal 14 al 22 novembre, è stato strutturato per garantire una presenza costante sugli schermi delle sale coinvolte. La direttrice artistica ha selezionato titoli che esplorano le frontiere del racconto visivo, spaziando tra documentari, narrative experimentations e installazioni multimediali. L'obiettivo è offrire al pubblico un'esperienza immersiva che sfidi le convenzioni del cinema commerciale tradizionale.

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I principali luoghi dell'evento saranno l'Arcobaleno Film Center, la Cineteca Milano Arlecchino e la Cineteca Milano Mic, quest'ultima sede di alcune proiezioni speciali. Inoltre, la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) svolgerà un ruolo centrale come partner istituzionale, facilitando il dialogo tra formazione accademica e pratica professionale nel campo della produzione audiovisiva. Questa sinergia tra istituzioni culturali e centri cinematografici garantisce una diffusione capillare della rassegna sul territorio.

Il caso Se domani non torno e la figura di Hailé Selassié

Una delle anteprime più attese è rappresentata da Se domani non torno, un film firmato da Filippo Timi e Tommaso Allione. I registi hanno definito l'opera come un progetto senza eroi, focalizzandosi invece sulla complessità umana e sulle dinamiche sociali di un contesto specifico. Dietro le quinte della realizzazione, emerge l'approccio narrativo che evita i cliché del cinema d'autore tradizionale per abbracciare una realtà cruda e non filtrata.

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Parallelamente, la rassegna dedica spazio a un tema storico e documentaristico di grande impatto: il mito di Hailé Selassié, sovratore d'Etiopia. La narrazione è filtrata attraverso la parola del giornalista Ryszard Kapuściński, figura leggendaria del giornalismo di viaggio. La collaborazione tra Peter Badel e Chris Wright, amici e collaboratori storici di Heise, ha permesso di recuperare e rielaborare materiali d'archivio preziosi, unendo l'osservazione urbana diretta alle testimonianze scritte di Kapuściński.

Francesco Ballo, Tonino De Bernardi e la disobbedienza

Questa edizione mette in luce una vetrina underground sul cinema fuori norma, un filone che esplora le marginalità e le resistenze culturali. I protagonisti di questo segmento sono Francesco Ballo e Tonino De Bernardi, registi che portano avanti una ricerca visiva intensa e spesso provocatoria. Le loro opere si concentrano su storie di sopravvivenza e identità, come nel caso di un personaggio che morì suicida in Guatemala da giovanissimo, scegliendo di non lasciarsi catturare dall'esercito.

Un momento di alto valore formativo sarà la masterclass intitolata Archivi della disobbedienza, che si terrà mercoledì 18 novembre. L'evento è organizzato in collaborazione con la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA) e si propone di analizzare come gli archivi privati e pubblici possano diventare strumenti di resistenza politica e culturale. La sessione offrirà agli studenti e agli appassionati spunti critici sul ruolo del registro documentario nella storia recente.

Impatto sociale e ritorno di Francesco Ballo a Macerata

La rassegna non si limita alla mera proiezione, ma instaura un dialogo diretto con la comunità locale attraverso incontri e dibattiti. Il regista Francesco Ballo torna a Macerata per incontrare le vittime della follia neofascista che aprì il fuoco su alcuni ragazzi neri. Questo incontro ha lo scopo di riflettere sulle ferite sociali aperte dal razzismo e dalla violenza politica, trasformando lo spazio cinematografico in un'arena di memoria e giustizia.

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Tra le novità assolute, spicca il titolo fresco di passaggio alla Festa di Roma, un'opera che esplora le dinamiche di un gruppo familiare in un interno domestico. La narrazione fotografa un incontro speciale tra una ex giudice milanese e una coppia senegalese che decide di ospitarla in casa propria. Questa dinamica rivela tensioni culturali e sociali contemporanee, affrontate con uno sguardo attento e non giudicante.

Infine, la programmazione include un ritorno sulle tracce del passato recente con un'opera che ripercorre il girato del 2019. Il regista posiziona nuovamente lo sguardo sul quartiere Traiano, concentrandosi sulla tragedia di Davide Bifolco. Davide fu l'amico dei due giovani protagonisti del film, un ragazzo innocente ucciso nel 2014. La proiezione serve a mantenere viva la memoria degli eventi e a sollecitare una riflessione collettiva sulla giustizia sociale nel contesto urbano milanese.