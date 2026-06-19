Festival del Cinema Ritrovato: la 40ª edizione celebra la memoria cinematografica e il suo valore culturale ed economico

La quarantesima edizione del Cinema Ritrovato di Bologna si conferma un successo in crescita, con un programma extra large che include restauri di capolavori come Cuore selvaggio di Lynch e opere di Visconti. Il festival non è solo una celebrazione della memoria filmica ma anche un motore di economia culturale, dimostrando come la valorizzazione del patrimonio cinematografico possa rinnovare interesse verso cinematografie mondiali e generazioni giovani, oltre a stimolare confronti con altre forme d'arte come il fumetto. L'evento, guidato dalla Cineteca di Bologna sotto la direzione di Gian Luca Farinelli, rappresenta un esempio di lungimiranza e autenticità nel panorama italiano.

Come ogni anno l'inizio dell'estate coincide con quello del festival del Cinema ritrovato, un appuntamento dal successo ormai crescente, per non dire inarrestabile, giunto alla sua 40ª edizione.

Il programma è ricchissimo di offerte: da un Visconti restaurato all'apertura in piazza Maggiore con i meravigliosi chiaroscuri, i primi piani e le soggettive indimenticabili di Cuore selvaggio di David Lynch, presentato in versione restaurata sempre in piazza Maggiore. E tanto, tantissimo altro, con film e cineasti noti e meno noti. Non per nulla questa edizione porta con sé la numerazione romana, XL, a significare anche extra large. Ma prima di proseguire è bene fare un discorso generale.

Il grande successo del festival ha fatto capire ai più e alle istituzioni che la memoria non solo è cosa viva ma è vita vera, poiché ravviva la nostra storia, sia la storia del cinema arte principe del novecento sia perché il cinema ha racchiuso la storia del mondo, del passato recente come di quello lontano, convogliando sulle sue rappresentazioni quantità incredibili di persone come nessun altro mezzo d'espressione.

Il cinema è stato nel corso del secolo scorso un sentimento laico di religiosità e, all'epoca delle grandi cinematografie popolari, veicolare contenuti ed estetiche alte, mutuate e rielaborate in maniera originale e potente dalla pittura, dal teatro e dalle avanguardie, e per quest'ultime basti pensare ai musical con le coreografie del grande Busby Berkeley. Ma oltre alla cinematografia hollywoodiana, questo è vero anche per quella francese a cominciare dai tanti film di Marcel Carné realizzati con il poeta Jacques Prévert, indiana dal ricchissimo cinema d'autore all'infinità di titoli girati a Bollywood, giapponese, messicana e iraniana.

Queste ultime due, contrariamente a quello che si potrebbe credere, che il festival in passato ha cercato di far riscoprire in tutte le loro sfaccettature. Forse alcune rassegne a questo punto potrebbero essere replicate, con alcune aggiunte o sostituzioni visto il grande successo del Cinema ritrovato, soprattutto tra ragazze e ragazzi, che rappresentano più del 50 per cento degli spettatori. Il festival è anche una straordinaria lezione di economia.

In altre parole, se la memoria è coltivata in modo intelligente, nella fattispecie quella del cinema, il risultato può essere una crescita culturale ed economica.

Come si spera sia capito anche altrove e per altri settori della cultura, dalle arti visive alla letteratura nelle sue espressioni più originali e marginali, che magari potrebbe comprendere anche un festival sugli scrittori più contro non in maniera gratuita ma critici in maniera intelligente riguardo a certe tendenze culturali o del pensiero dominante, anche a sinistra, fino al fumetto o graphic novel, e qui forse devono svegliarsi Bologna, Roma e le altre grandi città rispetto alla Spagna, per non parlare della Francia: la recente mostra sul fumetto al centro Pompidou di Parigi, per citarne una, e le parole con cui il direttore del museo sul quotidiano Le Monde, riassumono bene il posto che il fumetto prenderà sempre più nei prossimi anni, anche nell'arte contemporanea.

L'Italia latita anche su questo. È importante essere consapevoli di questo, anche per inquadrare il successo internazionale del festival del Cinema ritrovato, in modo da capirne fino in fondo la portata, perché solo così nascono realtà nuove e innovazione: con coraggio, lungimiranza, anticonformismo. Quando la cineteca di Bologna e il festival furono creati era tutto fuorché evidente, scontato. E questo è rivelatore di quanti schemi vecchi, consunti quanto deleteri, blocchino l'aria fresca del rinnovamento.

In Italia ci sono insomma realtà culturali importanti da valorizzare, perché è giusto farlo ma anche perché possono essere motori importanti di rinascita, creando energie nuove. Il punto è semmai quello di avere, accanto a elementi di richiamo, un profilo culturale alto, che mantenga anche una certa genuinità e autenticità.

Dietro al Cinema ritrovato complementare e al contempo in benefica concorrenza con altri festival cinematografici internazionali che operano sul patrimonio, particolarmente vero per quanto riguarda il francese festival Lumière di Lione, guidato dal direttore artistico di Cannes, Thierry Frémaux, a capo anche dell'istituto Lumière c'è sia il lungo lavoro di un'istituzione, quello della cineteca di Bologna, nata nel 1962 e tra le più prestigiose al mondo, sia quello di grandi professionisti guidati da Gian Luca Farinelli, che dirige la cineteca dal 2000, dopo aver fondato il festival nel 1986, insieme a Nicola Mazzanti. Quando Farinelli si laureò a Urbino con una tesi sul restauro cinematografico, ottenendo il massimo dei voti, avrebbe mai immaginato un'evoluzione simile? A quarant'anni dalla nascita del festival, questa è la realtà





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