Il Festival del Cinema Russo cambia location dal Cinema Barberini alla Casa Russa a Roma. Il cineasta ha revolato la locazione per motivi di sicurezza e conformità alle sanzioni UE del 2026.

Il Festival del Cinema Russo in Italia, inizialmente previsto per il periodo compreso tra il 21 e il 23 novembre 2026, è stato costretto a cambiare completamente la propria sede organizzativa. L'evento, che prevedeva la proiezione di pellicole nazionali, si terrà ora presso la Casa Russa situata in Piazza Benedetto Cairoli, numero 6, a Roma. Questa decisione deriva da una serie di sviluppi urgenti legati alla sicurezza e alle normative internazionali che hanno coinvolto i principali stakeholder culturali italiani.

Revoca spazi Cinema Barberini e motivazioni

La direzione del Cinema Barberini ha comunicato ufficialmente la revoca degli spazi precedentemente concessi in locazione per la manifestazione culturale. L'accordo iniziale era stato stipulato sulla base della convinzione che l'evento fosse di natura esclusivamente culturale e promosso da un'organizzazione indipendente. Tuttavia, tale valutazione è cambiata radicalmente dopo l'emersione di nuovi dettagli organizzativi che hanno alterato il quadro normativo e sicurezza dell'iniziativa.

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I gestori della struttura romana hanno identificato un coinvolgimento diretto di istituzioni governative della Federazione Russa nell'organizzazione del festival. Inoltre, sono stati segnalati soggetti partecipanti o organizzativi per i quali sono state sollevate specifiche questioni di compatibilità con il regime sanzionatorio dell'Unione Europea. Questa conformità normativa rappresenta il principale ostacolo legale e operativo alla prosecuzione dell'accordo con il cinema storico di Roma.

Sicurezza pubblica e ordine durante l'evento

Oltre agli aspetti normativi, la questione dell'ordine pubblico ha giocato un ruolo decisivo nella decisione di cancellare la partnership con il Cinema Barberini. La struttura, essendo un multisala attivo, avrebbe continuato a operare regolarmente nelle sue altre sette sale, ospitando un pubblico generale del tutto estraneo alla kermesse cinematografica russa. Questa sovrapposizione di pubblico ha creato scenari di potenziale conflitto che i gestori hanno valutato come insostenibili.

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Nella nota ufficiale, la direzione ha evidenziato il clima di forte contestazione che si era creato nelle settimane precedenti l'evento. La possibilità di proteste, manifestazioni o contrapposizioni fisiche all'interno e nelle immediate vicinanze della struttura è stata indicata come un rischio concreto. I gestori hanno dichiarato di non poter assumere tale rischio, avendo come priorità assoluta la tutela dell'incolumità e della tranquillità di tutti gli spettatori e dei dipendenti della sala cinematografica.

Reazioni politiche e posizione del Ministero della Cultura

Il Festival del Cinema Russo ha sollevato diverse polemiche politiche di alto profilo prima ancora della chiusura della sede iniziale. L'eurodeputata Pina Picierno ha inviato una lettera ufficiale alla premier Giorgia Meloni e ai ministri della Cultura, Alessandro Giuli, e dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nella missiva, la politica europea chiedeva un intervento diretto per bloccare l'iniziativa, sollevando dubbi sulla linea culturale del governo italiano in relazione alla Federazione Russa.

Di fronte a queste polemiche, il Ministero della Cultura ha chiarito ufficialmente di non aver erogato alcun finanziamento all'organizzazione del festival. In una dichiarazione rilasciata a Repubblica, il dicastero ha ricordato di non poter intervenire con un atto diretto per bloccare l'evento, poiché le proprie competenze sono limitate dal quadro giuridico esistente. Il giudizio politico del Ministero resta intatto, ma le azioni di contrasto possono avvenire soltanto all'interno del sistema sanzionatorio internazionale imposto da Bruxelles.

Prospettive future e nuova sede organizzativa

La rassegna è promossa da Roskino, l'ente statale russo per la promozione del cinema, con il sostegno diretto del ministero della Cultura della Federazione Russa. Il sostegno è assicurato anche dall'Ambasciata russa in Italia e dalla Casa Russa a Roma, che ora diventa la sede ufficiale degli eventi. Questo cambio di location permette alla manifestazione di svolgersi in un contesto che gestisce autonomamente le questioni di sicurezza e accessibilità, separandolo dal circuito commerciale italiano.

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La decisione di spostare il festival alla Casa Russa indica una volontà di mantenere viva l'iniziativa culturale nonostante le pressioni e le controversie emerse. L'evento si terrà quindi in uno spazio dedicato, riducendo il rischio di impatti sul pubblico generale delle sale cinematografiche romane. La nuova ubicazione riflette le attuali complessità geopolitiche che influenzano gli scambi culturali tra l'Italia e la Federazione Russa nel 2026.