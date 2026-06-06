Festival della Serie A a Parma: focus su Champions League, calciomercato e future ambizioni dei club italiani

A margine del Festival della Serie A a Parma si sono toccati numerosi temi: dalle prospettive in Champions League alle mosse di calciomercato di Juventus, Sassuolo e Torino, fino alle dichiarazioni di Mancini, Fabregas e il presidente del Palermo Al Mubarak. Il testo riporta anche il successo della Scafatese in Serie D e le considerazioni sulle nazionali.

A margine del Festival della Serie A tenutosi a Parma, si è discusso di vari temi, tra cui la prossima edizione della UEFA Champions League .

Le dichiarazioni raccolte evidenziano l'approccio vincente di Cesc Fabregas, ex giocatore del Barcellona, il quale affronta ogni partita con l'obiettivo di conquistare la vittoria. Ci si riferisce alla difficile sfida contro il Barcellona, persa per 5-0 ma utile per apprendere importanti lezioni. Parlando di possibili avversari nella massima competizione europea, si sottolinea che Brasile, Manchester United e Real Madrid sarebbero avversari prestigiosi, in particolare per la squadra di Como.

In merito al futuro di Fabregas, il presidente Suwarso conferma che il centrocampista spagnolo dispone di un'opzione per acquisire quote del club, ma offre rifiutate per il suo trasferimento. Sul fronte calciomercato, si segnala che Romelu Lukaku, in un dribbling verbale sul suo futuro incerto, ha ribadito di aver già parlato del Napoli, pur essendo attualmente concentrato sulla Nazionale. Il commissario tecnico Roberto Mancini ricorda di aver portato Cristian Chivu all'Inter dalla Roma, elogiandone la straordinaria stagione.

La Juventus punta al doppio colpo Kolo Muani e Sorloth, mentre per Cambiaso si accende un'asta che coinvolge anche il Barcellona. Tre club stranieri sono interessati a Loïs Openda. Il tecnico Italiano, reduce da esperienze italiane, ha scelto il Besiktas, suscitando interesse. Il Sassuolo riparte da Alberto Aquilani, decisione che esclude il Torino, il quale era interessato ma non è riuscito a chiudere l'accordo.

Per quanto riguarda le neopromosse in Serie A, si rileva che le squadre appena promosse confermano la loro scelta di puntare su tecnici già collaudati, come nel caso del Sassuolo con Aquilani e del Torino con Abate. Gianluca Di Marzio fornisce il punto della situazione. Mancini, dal canto suo, non esclude un possibile ritorno alla Sampdoria, seguendo l'esempio di Gianluca Vialli.

Il Palermo, guidato dal presidente Al Mubarak, dichiara di meritare la Serie A e di fare di tutto per riconquistarla. In Serie D, la Scafatese si è imposta con un netto 6-0 nella finalissima contro il Vado. Gama, ex calciatore, osserva che il successo delle squadre italiane all'estero dimostra la crescita del livello del nostro calcio. A livello di Nazionale femminile, la selezionatrice Soncin sottolinea i miglioramenti nella ripresa del gioco, elogiando le prestazioni di Bergamaschi e Bonansea.

Infine, si segnala la presenza di un selezionato gruppo di editori terzi nel mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com, per i quali System24 gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari, con contatti disponibili all'indirizzo info.system24@ilsole24ore.com





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