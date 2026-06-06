Festival della Serie A: Mancini ricorda Boskov e Vialli, tra aneddoti e riflessioni sul calcio di oggi

Al Festival della Serie A a Parma, Roberto Mancini ha rievocato i tempi della Sampdoria con Vialli e l'allenatore Boskov, svelando retroscena divertenti e analizzando la filosofia del tecnico bosniaco. Aneddoti sul pigiama della Samp, le minigonne e l'imitazione. Oltre ai ricordi, aggiornamenti su mercato, Como, Aquilani e la Serie D.

Dal palco del Festival della Serie A a Parma, Roberto Mancini ha ricordato due leggende del calcio italiano come Vujadin Boskov e Gianluca Vialli , condividendo aneddoti che illustrano il rapporto speciale tra i giocatori e l'allenatore bosniaco.

Boskov, noto per il suo pragmatismo e la sua ironia, aveva soprannominato la coppia Mancini-Vialli affermando che andavano a letto con il pigiama della Sampdoria, riferendosi alla loro identificazione totale con i colori del club. Mancini ha confermato che l'affermazione era quasi vera, poiché loro trascorrevano molto tempo insieme indossando abbigliamento legato alla Sampdoria.

L'ex tecnico della Nazionale ha anche ricordato i dieci anni passati in cameretta con Vialli, scherzando sul fatto che la convivenza terminò quando Vialli iniziò a russare, spingendolo a 'chiedere il divorzio'. Riguardo al merito della forte intesa tra i due in campo, Mancini ha attribuito il successo alla lungimiranza del presidente Paolo Mantovani. Un'altra celebre massima di Boskov citata da Mancini è quella sugli allenatori comparati alle minigonne: un anno li usi, l'anno dopo li butti nell'armadio.

Mancini ha affermato che questa frase resta attuale e ha narrato l'aneddoto del primo giorno di ritiro a Londra, quando Boskov esordì chiedendo a tutti di presentarsi senza barba e pronti per l'allenamento, facendo credere alla squadra che potessero diventare il Real Madrid. Ha aggiunto che Boskov a volte sbotteniva 'm***e' quando la squadra perdeva, ma che lo faceva in modo caratteristico.

Durante l'evento, Mancini ha anche imitato Boskov, riportando un episodio in cui lamentò la condizioni dell'albergo a Londra con i letti sporchi e, nonostante le resistenze iniziali del tecnico, riuscì a far cambiare sistemazione a tutta la squadra grazie all'intervento del presidente Mantovani. Oltre ai ricordi su Boskov, nell'ambito del festival sono stati toccati vari temi di calciomercato e attualità calcistica.

Si è parlato dell'ambizione del Como di portare a casa grandi club come Manchester United o Real Madrid per un incontro, considerandolo un traguardo fantastico. Per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku, il giocatore ha preferito non sbilanciarsi, affermando di aver già parlato del Napoli ma di essere ora concentrato sulla Nazionale. In ottica mercato, si specula su una possibile chiusura della trattativa per l'Inter riguardante un giocatore della Palestra per 45 milioni.

Su Dusan Vlahovic, definito un altro 'tradimento' nel senso di movimentato mercato, si consiglia al Napoli di lasciar perdere l'attaccante serbo. Per l'attacco, a Luciano Spalletti piacerebbe più Alexander Sorloth rispetto a Kolo Muani. La possibile operazione tra Moise Kean e il Como è considerata una buona idea. Novità sul futuro di Alberto Aquilani: il Torino aveva mostrato interesse ma alla fine ha scelto il Sassuolo.

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha commentato lo stile di gioco italiano, notando che spesso in Italia si vedono tanti 0-0 o 1-0 e che a volte è difficile capire cosa succeda in campo. Brahim Diaz vorrebbe restare al Real Madrid, quindi non ci sarà un arrivo di Arne Slot al Milan. Infine, Torino e Sassuolo sono indicati come club interessati agli stessiallenatori: si profila una competizione per chi prende Aquilani e chi Abate.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su queste dinamiche. In Serie D, la Scafatese si è aggiudicata il campionato con un netto 6-0 nella finalissima contro il Vado. Il ct della Nazionale femminile, Soncin, ha elogiato la prestazione delle azzurre nella ripresa, sottolineando la velocità e citando le giocatrici Bergamaschi e Bonansea.

Il tutto è organizzato da System24, editore che gestisce spazi pubblicitari per testate come Tuttomercatoweb.com, operando in collaborazione con editori terzi sul mercato italiano e internazionale





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mancini Boskov Vialli Sampdoria Festival Serie A Calciomercato Como Aquilani Serie D

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serie A: svelato il calendario della stagione 2026-2027 al Festival della Serie AAl Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A organizzato dalla Lega Calcio, è stato presentato il calendario della prossima stagione 2026-2027 della massima serie. Tra le novità la conferma della differenza tra andata e ritorno per il sesto anno consecutivo, con almeno otto giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. Due turni infrasettimanali sono previsti alla 9ª giornata (28 ottobre) e alla 18ª (6 gennaio). Per le squadre impegnate nelle coppe europee, regole specifiche per evitare scontri diretti nei periodi 'back to back' tra competizioni UEFA. Infine, alternanza casa/trasferta per i derby di Milano, Roma e Torino. Il Como partirà con tre gare in trasferta per i lavori allo stadio Sinigaglia.

Read more »

Inter, la conferenza stampa di Marotta LIVE dal Festival della Serie ALeggi su Sky Sport l'articolo Inter, Marotta al Festival della Serie A: 'Chivu nostro leader, Palestra? Piace a tanti…'

Read more »

Juventus, Del Piero al festival della Serie A: “È un momento complicato”Il calciatore parla anche della mancata qualificazione ai Mondiali: «Il disfattismo non va bene»

Read more »

Festival della Serie A: interventi di giocatori eallenatori sul calcio italianoDiversi protagonisti del calcio italiano e internazionale hanno rilasciato dichiarazioni al Festival della Serie A, toccando temi come l'esordio in Nazionale, la gestione degli allenatori, le strategie di mercato e le prospettive per i club. Tra i temi principali: le parole di Iuliano su Bartesaghi, il futuro di Fabregas al Como, le mosse della Juventus, le valutazioni su Italiano e le scelte di Torino e Sassuolo.

Read more »