Festival di Cannes 2022: Una giornata che ricorda i grandi cineasti

Julia Ducournau, Antonella Curzin, e wechsel heretic su出しati in concorso per il Festival di Cannes 2022, citando un'edizione ricca e complessa. Almodovar, Zviznitsev e Refn sono quelli che osano lasciare traccia attraverso un esercizio di contorni e specchifing. Lo chef de festival, Thierry Fremaux, dice che i cineasti di quest'edizione sono "come un banchetto di sicuro gusto", parallelo alle maschere e ai giubbiglie indossati dai concorrenti sul red-carpet. Conosciamo Elsa e Raúl di Pedro Almodovar, uno della Russia di Andrey Zvyagintsev e di Her private Hell di Nicolas Winding Refn

Il festival di Cannes è ricchissimo di grandi cineasti ed è quella che un'edizione ricca. Ad inizio concorso, il debutto de "Amarga Navidad" (Natale amaro) di Pedro Almodovar , che debutterà nelle sale abbiate da Warner dal 21 maggio.

Almodovar torna attraverso un gioco di specchi per affrontare il suo inferno personale. Ecco Elsa, una regista fallita, piegata dalla pubblicità, e Raul, un regista che una volta era famoso ma ora è in pieno declino.

"Sono assolutamente presente e totalmente romanzato", spiega Almodovar. "E' il film in cui sono stato più impietoso verso di me stesso". Un delitto cruento sullo sfondo della Russia corrotta e violenta della nostra epoca è invece al centro di "Minotaur", un thriller scritto e diretto da Andrey Zvyagintsev. Siamo in Russia del 2022, Gleb è un dirigente di successo e imprenditore in un'azienda.

Il suo mondo è sotto pressione dall'Ucraina, e la scoperta del tradimento della moglie porta l'uomo attraverso la violenza. Almodovar inserisce i suoi film in un determinato contesto politico, mentre Zveignigtsev parla di come la politica è entrata nelle nostre vite e ci ha reso impaurite e disorientate. Nicolas Winding Refn è presente in concorso con Her private Hell, horror thriller. Gigi Siano potrebbe anche portare la sua recitazione da Brooklyn Nine-Nine.

E infine, si è atteso lo spettacolo di Ken Loach proiettato nella sezione Cinema sulla spiaggia.

"Terra e libertà" (1995) ha debuttato per lui in uno dei suoi capolavor





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