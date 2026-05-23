Festival di Cannes 2026: I beauty look del red carpet

Un elenco di alcuni dei beauty look più belli sul red carpet del Festival di Cannes 2026

Ultimo giorno del Festival di Cannes ed è il momento delle premiazioni e dei saluti. Sul red carpet del film di Laetitia Masson arrivano molte star che abbiamo visto sfilare negli scorsi giorni e così in una sola serata facciamo il pieno di glamour.

, la vediamo con la sua lunga chioma. Avrà riapplicato le extension o quel lob definito dal suo hair stylist 'De-Marilyn Bob' era una parrucca? Non è dato sapere. Fatto sta che in quel di Hollywood ci sono vari escamotage per cambiare repentinamente e le star li usano tutti.

Festival di Cannes 2026: Eva Longoria dal viso solare con frangia aperta e i beauty look sull'undicesimo red carpet con i nostri voti Festival di Cannes 2026: Demi Moore ha tagliato i capelli o ha solo rimosso le extension? I beauty look del decimo red carpet e i nostri voti Festival di Cannes 2026: Elodie con caschetto composto e make-up baciato dal sole sul nono red carpet e i beauty look con i nostri voti Festival di Cannes 2026: dopo la sorella Chiara, anche Valentina Ferragni arriva sul red carpet, con Rachel's cut e viso glowy.

Gli altri beauty look con i nostri voti Festival di Cannes 2026: Sharon Stone regina del settimo red carpet, con caschetto swept back e occhi magnetici, e gli altri beauty look con i nostri voti Festival di Cannes 2026: Carla Bruni con coda bassa che simula un faux bob e i beauty look sul sesto red carpet, con i nostri voti Festival del Cinema di Cannes 2026: Demi Moore Pretty in pink, inclusa la manicure, e i beauty look sul quinto red carpet e i nostri voti Festival di Cannes 2026, Barbara Palvin dal ciuffo butterfly e i beauty look delle star sul quarto red carpet (con i nostri voti) Festival di Cannes 2026: Diane Kruger con trecce 'bretzel' in stile medievale e gli altri beauty look del terzo red carpet (con i nostri voti) Festival di Cannes 2026: Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet (e i nostri voti) Festival di Cannes 2026: Joan Collins, 92 anni, un quadro di longevità con raccolto cotonato e make-up pink e gli altri beauty look sul red carpet (con i nostri voti)Onde soffici, voluminose e un po' selvagge, abbinate a occhi magnetici e labbra extra lucide.

Avvolta nella sua nuova bianca è una visione.di Ryusuke Hamaguchi, punta su un make-up minimale, un accenno di ombretto marrone sugli occhi, blush pesca e rossetto in nuance. I suoi capelli lisci e morbidi. Come sempre con i suoi capelli platino dal volume rockabilly e quel viso roseo sembra essere discesa da un altro pianeta.

Festival di Cannes 2026: Carla Bruni con coda bassa che simula un faux bob e i beauty look sul sesto red carpet, con i nostri voti La grande star della domenica, da Carla Bruni con coda che si sente un caschetto a Chiara Ferragni dalle onde che sembrano scolpite, hanno catturato l'attenzione di tutti. Ecco i beauty look sul sesto red carpet e i nostri voti Si è concluso il Festival di Cannes 2026, l'evento più ricco di glamour e di beauty look che anima la riviera francese, e ci ha lasciato un bel po' di idee e desideri di sperimentazione da mettere in pratica appena possiamo.

Qui la nostra lista di beauty look che meriterebbero la Palma D'oro, ognuno per motivi divers





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