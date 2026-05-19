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Festival di Cannes 2026: I beauty look delle star

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Festival di Cannes 2026: I beauty look delle star
Festival Di CannesBeauty LookStar
📆5/19/2026 5:38 PM
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Un'analisi dei beauty look delle star del Festival di Cannes 2026, con i voti dei red carpet.

Festival di Cannes 2026: Sharon Stone regina del settimo red carpet , con caschetto swept back e occhi magnetici, e gli altri beauty look con i nostri voti Festival di Cannes 2026: Carla Bruni con coda bassa che simula un faux bob e i beauty look sul sesto red carpet , con i nostri voti Festival del Cinema di Cannes 2026: Demi Moore Pretty in pink, inclusa la manicure, e i beauty look sul quinto red carpet e i nostri voti Festival di Cannes 2026: Barbara Palvin dal ciuffo butterfly e i beauty look delle star sul quarto red carpet (con i nostri voti) Festival di Cannes 2026: Diane Kruger con trecce «bretzel» in stile medievale e gli altri beauty look del terzo red carpet (con i nostri voti) Festival di Cannes 2026: Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet (e i nostri voti) Festival di Cannes 2026: Joan Collins, 92 anni, un quadro di longevità con raccolto cotonato e make-up pink e gli altri beauty look sul red carpet (con i nostri voti Ecco a voi come di consueto i beauty look delle star in quel di Cannes che commentiamo e votiamo.

Lasciate anche i vostri voti. L'attrice francese aderisce al trend degli occhiali da sole. Così di pensare la trucco non deve preoccuparsi. E neppure dei capelli, che la star ha raccolto in una coda bassa e spettinata.

L'anti-glamour. La pin-up che non sembra invecchiare mai porta sul red carpet il suo look d'ordinanza, cat eye molto allungato, rossetto rosso e lob ondulato con riga di alto bassa alla old Hollywood. Una certezza. Onde effetto beach con frangia lunga e aperta color nocciola e viso baciato dal sole con lo sguardo marcato.

Bellezza disinvolta. Festival di Cannes 2026: Cindy Bruna in total denim, ma con la cravatta (e gli altri casual look delle star) La modella si è vestita di denim da capo a piedi impreziosendo il tutto con un accessorio inaspettato, Valentina Ferragni è arrivata in città sfoderando un abito fluido color vinaccia, Isabella Ferrari è stata avvistata con comfy combo di pantalone over e top rosso fuoco.

Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco lea spiegare il motivo di questo inedito, quanto particolare, outfit sulla Croisette. Un omaggio allo storico look dei registi e non solo… La cantante, che già in passato era stata vittima di deepfake a sfondo sessuale, ha chiesto la tutela di alcune frasi e immagini specifiche, legate soprattutto all'Eras Tou

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Festival Di Cannes Beauty Look Star Red Carpet Look Vote

 

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