Festival di Cannes 2026: Svelato il programma, focus su libertà creativa e temi di attualità

La 79ma edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio 2026, si preannuncia ricca di sorprese. Ventuno film in concorso, presidenza di Park Chan-wook e Palme d'oro onorarie a Peter Jackson e Barbra Streisand. Assente l'Italia per ora.

La Presidente Iris Knobloch e il Delegato Generale Thierry Frémaux hanno svelato il programma della 79ma edizione del Festival di Cannes, che si terrà sulla Croisette dal 12 al 23 maggio 2026. L'annuncio, atteso con grande interesse, ha delineato le linee guida di un'edizione che promette di essere ricca di sorprese e di spunti di riflessione, con un occhio attento ai temi di attualità e alle nuove sfide del cinema contemporaneo.

Il programma ufficiale, per ora, vede la partecipazione di ventuno titoli in concorso, una selezione che si preannuncia di altissimo livello e che include i nomi di alcuni dei registi più acclamati a livello internazionale. Tra i cineasti in lizza per la prestigiosa Palma d'oro spiccano Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi, Hirokazu Kore-eda, Lukas Dhont, Andrey Zvyagintsev, Rodrigo Sorogoyen e Pawel Pawlikowski. A questi si aggiunge Nicolas Winding Refn, che presenterà il suo ultimo lavoro fuori concorso, garantendo al festival un ulteriore tocco di originalità e sperimentazione. La giuria che avrà il compito di assegnare l'ambita Palma d'oro sarà presieduta dal rinomato regista sudcoreano Park Chan-wook, mentre le Palme d'oro onorarie saranno conferite a due icone del cinema mondiale: Peter Jackson e Barbra Streisand, figure che hanno contribuito in modo significativo alla storia della settima arte. La presentazione del programma è stata caratterizzata da un forte senso di responsabilità e di impegno verso i valori fondamentali del cinema. La Presidente Knobloch, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza della 'libertà della creazione artistica e della libertà di parola', principi che rappresentano i pilastri fondanti di questa edizione. Ha inoltre ricordato le origini del festival, nato in un periodo di incertezza storica, evidenziando il ruolo di Cannes come luogo di dialogo e di confronto tra culture diverse, capace di accogliere artisti provenienti da oltre 50 nazioni. Un tema centrale del discorso è stata la posizione ferma e decisa nei confronti dell'intelligenza artificiale. Knobloch ha ribadito la volontà di difendere la creatività umana, escludendo categoricamente che l'IA possa dettare le regole del cinema. L'intelligenza artificiale, sebbene presente negli studi di produzione e nelle sale di montaggio, non dovrà mai sostituire il talento e la visione degli esseri umani. Thierry Frémaux, dal canto suo, ha reso omaggio alla memoria di Antoni Lallican, fotografo ucciso in Ucraina, e di Lillian Sen di Locarno, recentemente scomparsa, dedicando loro la selezione. Ha poi spiegato il criterio che ha guidato la scelta dei film: non il semplice gradimento personale, ma la convinzione che ogni opera selezionata rappresenti appieno l'essenza del cinema contemporaneo. La selezione finale, quindi, si propone di presentare 'film intelligenti, opere d'arte di altissimo livello', capaci di affrontare temi cruciali come la violenza, la guerra e la storia, offrendo al pubblico una riflessione profonda sulla condizione umana. Frémaux ha anche ribadito la politica del festival nei confronti degli studios americani, evidenziando una minore presenza rispetto al passato. L'assenza di produzioni provenienti dai grandi studios è vista come una tendenza generale che si riflette anche sulla presenza a Cannes. Un aspetto che ha destato un certo interesse è l'assenza, per ora, di film italiani nel programma ufficiale, Semaine de la Critique e Quinzaine des Cinéastes comprese. Tuttavia, si attendono con trepidazione gli annunci della prossima settimana, che potrebbero riservare delle sorprese e colmare questa lacuna. L'attenzione è rivolta anche alle produzioni indipendenti e ai nuovi talenti emergenti, che potrebbero rappresentare una ventata di freschezza nel panorama cinematografico mondiale. La selezione dei film in concorso promette di offrire al pubblico un'esperienza intensa e stimolante, con opere che spaziano dai drammi intimisti ai grandi affreschi storici, dai film d'autore alle produzioni più sperimentali. Il Festival di Cannes si conferma quindi come un evento imprescindibile per il mondo del cinema, un palcoscenico internazionale dove le nuove tendenze si incontrano con le grandi firme, e dove il talento e la creatività umana vengono celebrati in tutte le loro forme





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