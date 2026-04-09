Festival di Cannes: l'Italia assente dalla competizione principale, ma il cinema resiste

La 79/a edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio, vedrà l'assenza di registi italiani in concorso per la Palma d'oro. Il delegato generale, Thierry Frémaux, commenta l'assenza e annuncia possibili aggiunte. La giuria, presieduta da Park Chan-wook, valuterà una selezione internazionale di film.

Il Festival di Cannes, giunto alla sua 79/a edizione, si svolgerà dal 12 al 23 maggio, ma purtroppo l'Italia non sarà rappresentata nella competizione principale per la Palma d'oro. L'annuncio, atteso con trepidazione, è stato fatto durante la conferenza stampa ufficiale a Parigi, dove le speranze di vedere Nanni Moretti con il suo film 'Succederà stanotte' in gara sono state deluse.

Sebbene vi sia ancora la possibilità di un'aggiunta dell'ultimo minuto, l'assenza di registi italiani in concorso è un fatto rilevante. La selezione ufficiale rivela anche una notevole assenza del grande cinema americano, sottolineando un panorama cinematografico che sembra orientarsi verso nuovi equilibri e geografie. L'attesa è alta per scoprire quali opere, pur non appartenenti al cinema statunitense, riusciranno a lasciare un segno indelebile in questa edizione del festival. \Il delegato generale del festival, Thierry Frémaux, ha precisato che la lista dei film in concorso è stata svelata per il 95%, aprendo uno spiraglio alla possibilità di ulteriori aggiunte nella prossima settimana. La giuria, guidata dal rinomato regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano Park Chan-wook, avrà il compito di valutare le opere in competizione e assegnare i prestigiosi premi. L'apertura del festival sarà affidata alla proiezione 'Fuori Concorso' di 'La Vénus électrique' di Pierre Salvadori, con la madrina dell'evento, l'attrice francese Eye Haïdara, a condurre la cerimonia. Tra i film in concorso spiccano titoli di registi di fama internazionale, tra cui Pedro Almodovar con 'Amarga Navidad', Rodrigo Sorogoyen con 'El Ser Querido' (The Beloved) con Javier Bardem, Cristian Mungiu con 'Fjord', Andrey Zvyagintsev con 'Minotaur', Hirokazu Kore-eda con 'Sheep in the Box', Pawel Pawlikowski con 'Fatherland' e Lazlo Nemes con 'Moulin', promettendo un festival ricco di spunti e di riflessioni. La selezione riflette la diversità del cinema contemporaneo, includendo opere provenienti da diverse culture e con approcci stilistici differenti. \Le reazioni all'assenza di registi italiani in competizione sono state contenute. Thierry Frémaux ha commentato, a margine della presentazione, che l'Italia rimane un paese chiave per il cinema, ed eventuali integrazioni sono possibili. Il delegato ha poi aggiunto che, a suo giudizio, non sono stati presentati film italiani che meritassero di essere selezionati per la competizione principale, ma tale situazione non rappresenta un fatto grave e potrebbe invertirsi in futuro. L'assenza di registi italiani non toglie valore alla kermesse cinematografica. La lista dei film in concorso è di alto livello, presentando una vasta gamma di autori e stili cinematografici. Il festival sarà sicuramente un'occasione importante per scoprire nuovi talenti, esplorare temi attuali e celebrare la diversità del cinema mondiale. La selezione 'Fuori Concorso' e le proiezioni di 'Un Certain Regard' promettono ulteriori momenti di interesse, offrendo al pubblico una panoramica completa del panorama cinematografico contemporaneo. L'attesa è ora rivolta alla settimana successiva, quando potrebbero esserci ulteriori aggiunte alla selezione ufficiale, alimentando la curiosità e l'entusiasmo per questa nuova edizione del Festival di Cannes





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