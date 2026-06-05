Festival di musica al Parco BussolaDomani del Lido di Camaiore

Tutto quello che c'è da sapere sull'evento, quest'anno alla sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno, vedrà esibirsi tanti artisti della scena internazionale e non.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso.

Con il tuo consenso, noi e alcune tra-inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su 'Rifiuta e abbonati'. Sei giorni di grande musica, tra talenti italiani e star internazionali, che si esibiranno al Parco BussolaDomani del Lido di Camaiore.

Tutto quello che c'è da sapere sull'evento, quest'anno alla sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno, vedrà esibirsi tanti artisti della scena internazionale e non. Ogni serata del festival sarà aperta da artisti diversi. Si parte venerdì 19 giugno con Jagwari e Unadasola. Il 20, invece, sarà la volta dei The White Stripes, fondatore dei quali sarà presente per esibirsi con la sua band The Hives, che ha dichiarato di ispirarsi.

Marlene Kunz, I Ministri e Casino Royale esibiranno il loro secondo album, pubblicato nell'aprile 1996. L'appuntamento è per il 20 giugno, insieme ai The Bad Seeds, con cui ripercorrerà la sua carriera, fino al successo di 'The Hives'. Il 27 giugno si esibiranno invece i Gorillaz, appena usciti con l'album 'The Mountain', con cui festeggiano i loro primi 25 anni di carriera.

Che arriva al Lido di Camaiore dopo una serie di sold out, partecipazioni nei principali festival mondiali e la recente performance al Saturday Night Live UK. Per tutti i dettagli dei singoli eventi in programma si può consultare il sito web del festival





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festival Di Musica Parco Bussoladomani Lido Di Camaiore Talent Italiani E Internazionali Gorillaz The White Stripes The Hives Marlene Kunz I Ministri Casino Royale The Bad Seeds

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Lipa al parco con Callum e il loro cane indossa gli UGGA pochi giorni dal 'sì', Dua Lipa e Callum Turner sono stati immortalati al parco col cane e lei ha indossato gli UGG Classic Mini

Read more »

La Prima Estate torna con Gorillaz, Nick Cave e Jack WhiteAl via il 19 giugno il festival al Parco BussolaDomani in Versilia. Il programma completo

Read more »

In Australia un diavolo della Tasmania scappa dal parco faunistico'Mary' sfugge alla squadra di ricerca per il terzo giorno consecutivo sulla Gold Coast (ANSA)

Read more »

Mega intervento edilizio in via del Lido: tutti i nodi da sciogliere, dalla variante ai vincoliIl progetto appare valido e importante, ma non mancano perplessità e dubbi tra i consiglieri, come anche vanno affrontati i vincoli presenti sull'area; per non parlare della variante...

Read more »