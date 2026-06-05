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Festival di musica al Parco BussolaDomani del Lido di Camaiore

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Festival di musica al Parco BussolaDomani del Lido di Camaiore
Festival Di MusicaParco BussoladomaniLido Di Camaiore
📆6/5/2026 10:28 AM
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Tutto quello che c'è da sapere sull'evento, quest'anno alla sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno, vedrà esibirsi tanti artisti della scena internazionale e non.

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Tutto quello che c'è da sapere sull'evento, quest'anno alla sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno, vedrà esibirsi tanti artisti della scena internazionale e non. Ogni serata del festival sarà aperta da artisti diversi. Si parte venerdì 19 giugno con Jagwari e Unadasola. Il 20, invece, sarà la volta dei The White Stripes, fondatore dei quali sarà presente per esibirsi con la sua band The Hives, che ha dichiarato di ispirarsi.

Marlene Kunz, I Ministri e Casino Royale esibiranno il loro secondo album, pubblicato nell'aprile 1996. L'appuntamento è per il 20 giugno, insieme ai The Bad Seeds, con cui ripercorrerà la sua carriera, fino al successo di 'The Hives'. Il 27 giugno si esibiranno invece i Gorillaz, appena usciti con l'album 'The Mountain', con cui festeggiano i loro primi 25 anni di carriera.

Che arriva al Lido di Camaiore dopo una serie di sold out, partecipazioni nei principali festival mondiali e la recente performance al Saturday Night Live UK. Per tutti i dettagli dei singoli eventi in programma si può consultare il sito web del festival

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