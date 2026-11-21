La data è il 11 dicembre: Stefano De Martino svelerà i 24 partecipanti al Festival di Sanremo 2027. Scopri i nomi confermati come Annalisa e Loredana Bertè.

La città di Sanremo si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi della stagione, il Festival di Sanremo 2027. L'attenzione del pubblico e della stampa è ora concentrata su una data precisa, l'11 dicembre, quando il direttore artistico Stefano De Martino rivelrà ufficialmente il cast completo dei 24 big in gara. Sebbene la lista definitiva non sia stata ancora divulgata, alcune voci circolano con forza, indicando artisti che sarebbero praticamente sicuri di partecipare a questa edizione storica.

La rivelazione ufficiale del 11 dicembre

Il momento clou dell'attesa è fissato per venerdì 11 dicembre, durante una serata televisiva dedicata ai Giovani in onda su Raiuno. In questa occasione, Stefano De Martino presenterà i nomi dei partecipanti che avranno il compito di aggiudicarsi il prestigioso traguardo canoro. La struttura del cast sarà composta da 24 artisti, tra i quali spiccano figure di grande rilevanza nel panorama musicale italiano e internazionale, garantendo un mix di esperienza consolidata e nuove energie.

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Annalisa punta all'Eurovision 2027

Tra i nomi più discussi e considerati praticamente sicuri figura Annalisa, la quale ha espresso chiaramente la sua ambizione di partecipare alla serata dedicata alla selezione per l'Eurovision 2027. Questa modalità rappresenta una delle novità introdotte per questa edizione del festival, permettendo a uno degli artisti di rappresentare l'Iternazionalità sulla scena europea. La decisione di Annalisa di puntare su questo obiettivo strategico sottolinea l'importanza che la direzione artistica attribuisce alla competizione internazionale.

Loredana Bertè e Ghali confermati?

Altri nomi che potrebbero trovare spazio nella lista dei 24 big sono quelli di Loredana Bertè e Ghali. Loredana Bertè tornerebbe sulla scena sanremese per la dodicesima volta ufficiale, oppure la tredicesima se si considera la squalifica del 2008. La cantante si preparerebbe a presentare un brano firmato dai compositori Fulminacci e Franco 126, dimostrando l'interesse della produzione nel mantenere un dialogo con gli autori più influenti del momento. Ghali, dal canto suo, è citato tra i big praticamente sicuri, confermando la sua presenza nel circuito dei maggiori interpreti italiani.

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Altri nomi e le emergenze della nuova musica

Oltre alle grandi star, il festival non dimentica le nuove leve e gli artisti emergenti. Tra i nomi citati vi sono Sarah Toscano, i Jalisse e altri nomi che potrebbero completare il quadro. Il cast includerà anche talenti provenienti dal circuito delle nuove uscite, come Centomilacarie, Fresh Mula e Lumiero, quest'ultimo forse accompagnato da un pezzo scritto da Calcutta. Non mancherà la figura del chitarrista dal taglio futurista Tommaso Ottomano con il suo progetto Topo Nero Rock, a testimonianza della volontà di ampliare i confini sonori del festival.

Gli altri artisti tra conferme e incertezze

Non tutti gli artisti menzionati nelle voci di corridoio hanno dato una risposta definitiva. Alcuni nomi, come quello di Valerio Scanu, sembrano avere la porta aperta ma non ancora definitivamente chiusa, mentre altre figure sono state citate ma senza conferme ufficiali. L'elenco finale di Stefano De Martino rimarrà quindi un grande enigma fino all'attesissima serata del 11 dicembre, quando la Raiuno svelerà l'identità completa dei 24 big che si contenderanno la vittoria del festival e l'onore di rappresentare il paese a livello europeo.