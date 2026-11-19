Secondo l'indiscrezione di Gabriele Parpiglia, Alessandra Drusian e Fabio Ricci potrebbero tornare al Festival di Sanremo. Il cast dei Big sarà svelato l'11 dicembre su Rai 1.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, duo musicale sposato noto per il brano Fiumi di parole, sarebbero pronti a tornare al Festival di Sanremo. A lanciare l'indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo cui il duo avrebbe convinto Stefano De Martino, al debutto come conduttore e direttore artistico della manifestazione.

Il rumor riguarda un ritorno che, se confermato, sarebbe uno dei più clamorosi nella storia del Festival. Stefano De Martino sarebbe pronto a interrompere una serie record di ventinove porte chiuse. Al momento, però, nessuna fonte ufficiale ha confermato la notizia.

Also read Jalisse, il grande ritorno a Sanremo dopo 30 anni: De Martino li vuole tra i Big

Il lungo percorso di Drusian e Ricci lontano dall'Ariston

Drusian e Ricci non partecipano al Festival di Sanremo come artisti in gara dal 1997, anno del trionfo all'Ariston con il brano Fiumi di parole. Da allora i due artisti hanno continuato a proporre nuove canzoni senza riuscire a rientrare in competizione.

Lei è trevigiana, lui romano. Insieme hanno trasformato la loro tenacia in un vero fenomeno pop, fatto di ironia e di un forte affetto da parte del pubblico. L'unica parentesi recente nel rapporto con la kermesse è stata l'ospitata del 2024.

Advertisement

Silenzio dell'entourage e cautela dei due artisti

L'entourage del duo non ha confermato la notizia: il loro storico ufficio stampa, Mauro Caldera, ha dichiarato al Corriere del Veneto di non sapere assolutamente nulla. Caldera ha ripetuto il concetto con una frase secca: 'Noi non sappiamo assolutamente nulla, nulla, nulla. Stiamo solamente leggendo'.

Contattati dal Corriere del Veneto, Drusian e Ricci hanno reagito con grande sorpresa davanti alle voci che si rincorrono sul loro conto. La loro reazione lascia intendere che non vi sia ancora alcuna certezza sul proprio destino sanremese.

Sullo stesso tema del ricambio generazionale, Fabio Caressa ha affermato che l'Italia è un Paese di vecchi. Secondo Caressa la gavetta è importante, ma ai giovani va data la possibilità di farla.

Quando arriverà la conferma sul cast dei Big

La conferma definitiva arriverà l'11 dicembre, quando Stefano De Martino svelerà ufficialmente il cast dei Big in gara. L'annuncio avverrà durante la serata di Sarà Sanremo su Rai 1.

Advertisement

Se il rumor venisse confermato, la scelta metterebbe fine a una vicenda che dura da quasi tre decenni. Fino a quella data, l'entusiasmo dei fan dovrà fare i conti con la cautela dei diretti interessati, che non hanno ancora alcuna certezza.