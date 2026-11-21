Giusy Ferreri conferma a Caterina Balivo che il Festival adotterà una formula basata su inviti diretti. Dettagli sul ruolo di Stefano De Martino e nuove regole.

Giusy Ferreri ha rivelato durante la sua partecipazione a La volta buona su Rete 4 le novità sulla selezione dei Big. La cantante ha intervistata da Caterina Balivo ha confermato che il prossimo Festival si baserà su inviti diretti. Questa decisione segna un netto cambiamento nelle dinamiche di selezione degli artisti.

Modifiche alla selezione degli artisti

La direttrice artistica ha scelto di non affidarsi più al tradizionale invio spontaneo di provini. Ogni artista riceverà una telefonata diretta per verificare la disponibilità musicale. Il criterio di selezione parte da una chiamata mirata verso i candidati scelti. La scelta finale dipende dalle proposte inedite presentate dopo l'invito ricevuto.

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La disponibilità di Giusy Ferreri

La cantante si è detta immediatamente disponibile per un ritorno in gara all'Ariston. Ha precisato di aver già registrato diversi brani inediti da mostrare. Il suo nuovo singolo solidale Una lama senza pietà è stato scritto appositamente da Mogol. La canzone è stata dedicata alla Croce Rossa Italiana per scopi benefici. Ferreri ha ribadito la sua piena disponibilità a partecipare al concorso canoro.

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Il ruolo di Stefano De Martino

Stefano De Martino sta ridefinendo la linea editoriale del Festival. Il nuovo direttore artistico punta su un contatto diretto con i cantanti. La formula prevede una gestione più controllata del casting complessivo. Gli artisti vengono contattati personalmente per valutare le loro proposte musicali. Questo approccio mira a costruire una selezione più curata e mirata.

Prossimi passi e aspettative

Giusy Ferreri non ha ancora ricevuto la tanto attesa telefonata ufficiale. La artista mantiene aperta la possibilità di autocandidature tramite proposte. La comunicazione diretta resterà il metodo principale per confermare i Big. Si attendono i prossimi sviluppi per confermare la partecipazione della cantante.