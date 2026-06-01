Festival diffuso per i cinquant'anni del giornale: tra memoria, innovazione e impegno civile

Un festival in programma dal 12 al 14 giugno celebra i 50 anni del quotidiano, ripercorrendo mezzo secolo di innovazioni grafiche, culturali e giornalistiche che hanno segnato la storia dell'informazione italiana. Tra mostre, talk e incontri, si riflette sul ruolo del giornale nella società e sul suo futuro.

Il festival diffuso in programma dal 12 al 14 giugno celebra i primi cinquant'anni del giornale, un traguardo che segna mezzo secolo di informazione e innovazione.

L'evento, tradizionalmente dedicato alle lettrici e ai lettori alla vigilia dell'estate, si apre nel 2026 con una serie di iniziative volte a rinsaldare il legame tra il passato e il futuro. Una striscia di eventi lungo le tre giornate sarà dedicata alla memoria, perché senza radici non si può immaginare il domani. Si ripercorre la storia del quotidiano, attraverso cinque decenni di rivoluzioni che hanno riscritto il canone del giornalismo italiano.

Si parte dalle innovazionigrafiche: il 14 gennaio 1976 il giornale arriva in edicola in un formato nuovo, più piccolo, lontanissimo dalle edizioni lenzuolo alle quali i lettori erano abituati. È il giornale che per primo abolisce la terza pagina, dando alla cultura una posizione strategica e simbolica: un paginone al centro dello sfoglio.

Di tutto questo e di molto altro - infografiche, font, loghi, i tanti restyling che hanno innovato mantenendo la tradizione - parleranno giornalisti e storici, raccontando come l'innovazione non sia stata solo tecnica ma anche culturale. L'apertura della redazione al talento delle giornaliste ha rappresentato un'altra svolta importante, allargando lo sguardo e contribuendo a una narrazione più inclusiva.

Il festival intreccia il compleanno del giornale con quello della Repubblica italiana, di trent'anni più anziana ma con uno stesso background di impegno civile. Il quotidiano non ha mai avuto paura di smascherare gli abusi del potere e per questo, lungo mezzo secolo di storia, si è fatti tanti nemici: una battaglia per la verità e la giustizia che verrà ricostruita senza alcun timore. Del resto, lo ha raccontato benissimo la mostra organizzata in concomitanza con il festival.

La musica, raccontata magistralmente dal quotidiano, si intreccia con i grandi eventi che a certe stagioni artistiche sono legati: un esempio su tutti è il legame tra il giornale e i festival musicali più importanti, che hanno trovato spazio e profondità nelle sue pagine. Il festival diventa così un'occasione per riflettere sul ruolo del giornalismo nella società, sulla sua capacità di anticipare i cambiamenti e di rimanere punto di riferimento per i cittadini.

Tra talk, mostre, proiezioni e momenti di dibattito, si cercherà di rispondere a una domanda cruciale: come può un giornale, nel mezzo dell'era digitale, continuare a essere uno strumento di conoscenza e di democrazia? La risposta, forse, sta proprio nella capacità di guardare avanti senza dimenticare da dove si viene. Il programma completo sarà disponibile a breve sul sito ufficiale del giornale, con appuntamenti che si terranno in diverse città italiane per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Un festival diffuso, appunto, per festeggiare cinquant'anni di storie, di inchieste, di culture e di idee che hanno fatto la storia del nostro Paese





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