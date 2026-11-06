Festival Musica Sacra Roma 2025: Muti e Wiener Philharmoniker

Il 21 novembre a Roma, Riccardo Muti dirige i Wiener Philharmoniker alla Basilica di San Paolo fuori le Mura per l'inaugurazione del Festival Internazionale.

Il Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra aprirà i battenti il 21 novembre nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma. L'evento sarà inaugurato da Riccardo Muti, direttore d'orchestra tra i più celebri al mondo, insieme ai Wiener Philharmoniker. Si tratta di una rassegna di risonanza internazionale che animerà le chiese della capitale fino al 24 novembre.

Inaugurazione con Wiener Philharmoniker e Muti

Il concerto inaugurale si terrà il 21 novembre alle ore 21 presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura. Riccardo Muti torna alla manifestazione dopo 22 anni, avendo già diretto i Wiener Philharmoniker nel 2004. La compagine austriaca è storicamente legata a questa rassegna culturale e religiosa.

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Il programma dell'evento sarà interamente dedicato al compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. La direzione artistica prevede l'esecuzione della Messa dell'incoronazione e del mottetto Ave Verum Corpus. Questa scelta musicale mira a celebrare i tesori del repertorio sacro di epoca classica.

Al centro del palco si alterneranno solisti di prim'ordine e cori prestigiosi. Il cast include la soprano Rosa Feola, il mezzosoprano Nina van Essen, il tenore Giovanni Sala e il basso Alexander Grassauer. Il Coro della Cattedrale di Siena, noto come Guido Chigi Saracini, supporterà le voci soliste sotto la direzione di Lorenzo Donati.

Prima della grande sinfonia, la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano eseguirà l'Inno Pontificio. La direzione di questa sezione preliminare sarà affidata al maestro Stefano Iannilli. L'atmosfera sarà di grande attesa per l'inizio dei festeggiamenti.

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Eventi nelle Basiliche Vaticane e Chiese Romane

La giornata del 21 novembre prevede anche una celebrazione religiosa nella Basilica di San Pietro alle ore 12. La Messa di inaugurazione del festival sarà accompagnata dal Guillou Consort. Questa realtà italiana del panorama della musica corale sacra proporrà brani di Lorenzo Perosi e di Mons.

Il 22 novembre, sempre alle ore 21, l'evento si sposta nella Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura. Ad esibirsi sarà il Coro dell'Escolanía del Escorial, diretto da José María Abad Bolufer. Il Maestro di Cappella P. Pedro Alberto Sánchez guiderà uno dei cori di voci bianche spagnoli più famosi.

Il Coro dell'Escolanía del Escorial è residente presso il maestoso Monastero dell'Escorial. Da quest'anno diventa coro in residence del Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra. Il programma spazierà dal Cinquecento di Palestrina al Novecento francese di Francis Poulenc, in onore di Papa Leone XIV.

Oxford Philharmonic e Concerto Finale Mozartiano

La rassegna prosegue il 23 novembre alle ore 21 nella Basilica di Santa Maria Maggiore. L'Oxford Philharmonic Orchestra, con il Coro Oxford Philharmonic Choir, presenterà il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. Il podio sarà occupato da Marios Papadopoulos.

Il ciclo di concerti si chiuderà il 24 novembre alle ore 21 nella Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio. Il concerto finale sarà interamente mozartiano, come il concerto inaugurale. Il quartetto salisburghese della Stiftsmusik St. Peter sarà diretto da Peter Peinstingl.

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La soprano Ekaterina Krasko si esibirà accanto al ensemble austriaco in questa serata di chiusura. L'evento chiude un ciclo che celebra 400 anni dalla dedicazione della Basilica di San Pietro. Si festeggiano inoltre ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.

Obiettivi della Fondazione e Restauro Arte Sacra

La Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, diretta da Hans-Albert Courtial, persegue la conservazione dell'arte sacra. Il motto guida l'attività: Ars artem salvat, ovvero l'arte salva l'arte. La fondazione sostiene anche la ricerca scientifica attraverso iniziative specifiche.

Tra i recenti interventi si ricorda il restauro della Cappella Santa Monica presso la Curia Generalizia dell'Ordine Agostiniano. La cappella si trova in piazza del Sant'Uffizio. È il luogo dove Papa Leone XIV è stato ordinato sacerdote.

È stato realizzato anche un Clipeo a mosaico di Papa Leone XIV per la serie dei sommi pontefici. Il mosaico è situato presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura. La fondazione ha inoltre sostenuto il restauro di affreschi nell'Eremo delle Carceri vicino ad Assisi nel 2026.

Altri interventi includono il restauro del soffitto ligneo dipinto del primo barocco nella Chiesa di San Lubenzio a Limburg in Germania. Lavori di ristrutturazione sono stati previsti anche per l'Aula Paolo VI presso l'Università Pontificia Salesiana.

Per partecipare ai singoli eventi del Festival è necessario essere in possesso del modulo di registrazione. Il modulo potrà essere compilato a partire dal 15 novembre. La compilazione avviene esclusivamente sul sito www.fondazionepromusicaeartesacra.org. L'accesso è subordinato a questa procedura obbligatoria per tutti i partecipanti.