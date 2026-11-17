Il cinema Barberini revoca i locali per il festival promosso da Roskino. Decisione presa dopo l'emersione del sostegno statale russo e le preoccupazioni sull'ordine pubblico.

Il cinema Barberini di Roma ha deciso di annullare lo svolgimento del festival cinematografico che avrebbe dovuto ospitare le proiezioni nei suoi locali. La struttura, gestita dalla società Le Vele Srl, ha comunicato formalmente agli organizzatori la revoca immediata degli spazi precedentemente concessi per l'evento. Questa decisione arriva a seguito di un'intensa polemica emersa nelle ultime ore riguardo alla reale natura e agli sponsor del festival in questione.

Chiarezza sulla gestione dei locali

La direzione del cinema ha voluto fare chiarezza sulla propria posizione attraverso una nota ufficiale. La società ha affermato esplicitamente di non essere stata l'organizzatrice del festival e di non aver saputo chi ci fosse dietro alla gestione dell'evento prima della sua cancellazione. I responsabili hanno sottolineato di aver concesso in locazione delle sale esclusivamente per proiezioni di film culturali, includendo sia pellicole russe che produzioni di altre nazionalità. La conoscenza del reale coinvolgimento di agenzie e istituzioni governative di Mosca è avvenuta solo lunedì, tramite la lettura dei comunicati stampa, e non in fase di accordi precedenti.

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Pressioni politiche e sicurezza

A protestare con forza contro lo svolgimento dell'evento sono stati in particolare l'europarlamentare Pina Picierno e il senatore Dem Filippo Sensi. Nella lettera formale inviata agli organizzatori, Le Vele Srl ha spiegato che l'accordo era stato preso ritenendo di ospitare una manifestazione culturale promossa da un'organizzazione indipendente. A pesare in modo decisivo sulla cancellazione è stata anche la questione dell'ordine pubblico, che ha reso impossibile garantire la sicurezza dell'evento nelle condizioni attuali. Il complesso del Barberini, essendo una multisala, ha confermato che continuerà a operare regolarmente con le sue normali programmazioni.

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Contesto organizzativo controverso

Il festival era finito nell'occhio del ciclone dopo che era emersa la composizione della sua macchina organizzativa. La rassegna era stata promossa da Roskino, con il sostegno diretto del ministero della Cultura della Federazione Russa. Ad appoggiare l'iniziativa c'erano inoltre l'Ambasciata russa in Italia e la Casa Russa a Roma, un'agenzia che è stata colpita dalle sanzioni Ue. La nota ha chiarito che la scelta di annullare l'evento non rappresenta una presa di posizione contro la cultura russa in generale, ma deriva esclusivamente dalle nuove circostanze emerse riguardo al controllo statale sull'evento.