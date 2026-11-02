Festività di novembre 2026: come cambia la busta paga

Ognissanti, Commemorazione dei defunti e Giornata delle Forze armate cadono a novembre 2026. L'effetto sulla retribuzione dipende dal Ccnl e dalle giornate lavorate.

Il mese di novembre 2026 porta con sé tre ricorrenze festive: la festa di Ognissanti, che cade il 1° novembre, la Commemorazione dei defunti del 2 novembre e la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate del 4 novembre. Per i lavoratori dipendenti il calendario concentra tre giornate di festa in meno di una settimana, con effetti che vanno verificati sul cedolino dello stipendio.

La gestione delle retribuzioni di novembre 2026 richiede un'attenta verifica delle disposizioni contenute nei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, noti come Ccnl. Non esiste quindi una regola unica valida per tutti i settori, perché il trattamento economico dipende dal contratto applicato a ciascun dipendente.

Also read Dipartimento di Giustizia Usa interviene nelle elezioni intermedie 2026

Il 1° novembre cade di domenica: cosa cambia in busta paga

La coincidenza del 1° novembre con la domenica incide direttamente sul calcolo delle giornate festive e sul trattamento economico del mese. Nel caso di Ognissanti, il giorno di riposo settimanale e la festività si sovrappongono, quindi il cedolino va letto alla luce di questa sovrapposizione.

Il 2 novembre, giorno della Commemorazione dei defunti, può invece essere una giornata lavorativa. In questo caso la retribuzione dipende dalla presenza effettiva del dipendente e dalle regole che il Ccnl di riferimento prevede per le giornate festive lavorate.

Advertisement

Festività godute, lavorate e soppresse: le differenze

Le retribuzioni di novembre 2026 si distinguono tra festività godute, festività lavorate ed ex festività soppresse, e ciascuna categoria può produrre un trattamento economico diverso. La distinzione è il punto centrale per capire perché due situazioni apparentemente simili possano portare a cedolini differenti.

Le festività godute sono quelle in cui il lavoratore non presta attività e riceve comunque la retribuzione prevista. Le festività lavorate sono invece le giornate festive in cui il dipendente svolge la prestazione, mentre le ex festività soppresse sono ricorrenze che non costituiscono più giorni di festa autonomi, ma che possono generare diritti previsti dal contratto collettivo.

Le tre categorie non producono automaticamente lo stesso effetto economico. Per questo motivo il calendario del mese va incrociato con il proprio Ccnl e con le giornate effettivamente lavorate, prima di considerare definitivo l'importo netto.

Impatto sulla busta paga dei dipendenti e passi successivi

Il cedolino di novembre 2026 può variare da un dipendente all'altro in base alle giornate lavorate, ai riposi spettanti e al contratto collettivo applicato. Un lavoratore che svolge attività il 2 novembre, ad esempio, può avere una voce retributiva diversa da un collega che quel giorno non lavora.

Advertisement

Per i lavoratori la conseguenza pratica è che colleghi con lo stesso calendario possono ricevere importi differenti se appartengono a settori regolati da Ccnl diversi. Il controllo della busta paga diventa quindi un passaggio utile per verificare le voci legate alle festività del mese.

Per le aziende e per i consulenti del lavoro il compito è verificare ogni singola posizione prima dell'elaborazione delle retribuzioni. Il calendario di novembre 2026 va inserito nelle procedure di controllo mensile, con particolare attenzione alle giornate del 1°, del 2 e del 4 novembre.

Il primo passo operativo consiste nel consultare il Ccnl applicato al rapporto di lavoro, per capire come vengono trattate le festività coincidenti con la domenica e le giornate lavorate. Solo dopo questa verifica è possibile confrontare il cedolino con le giornate di presenza effettivamente registrate nel mese.