Giorgia Meloni espone la posizione di Forza Italia contro le quote di genere, difendendo il merito e spiegando come lo Stabilicum protegga la rappresentanza femminile.

Giorgia Meloni, leader di Forza Italia, ha fornito una risposta netta all'appello lanciato da HuffPost per garantire l'alternanza di genere nelle prossime liste elettorali. La premier ha dichiarato di condividere lo spirito generale della richiesta, riconoscendo la partecipazione delle donne alla vita pubblica come una fondamentale battaglia di civiltà. Tuttavia, ha chiarito fermamente che tale obiettivo non può essere raggiunto attraverso precetti normativi rigidi o quote imposte per legge.

Secondo la posizione di Forza Italia, il cambiamento culturale e la sensibilizzazione rappresentano le uniche vie percorribili per vincere questa sfida sociale. Imponere vincoli numerici a priori rischia di creare distorsioni nel sistema, riducendo il valore del merito a una semplice quota. Meloni ha sottolineato che questa prospettiva sarebbe considerata una mortificazione della persona e una negazione delle battaglie condotte dalle generazioni precedenti.

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Il leader di Fratelli d'Italia ha inoltre ricordato come parte del movimento femminista italiano negli anni Settanta fosse già fortemente critica verso l'introduzione di strumenti basati sulle quote. Lei stessa sostiene che la costruzione delle liste debba avvenire tenendo conto dei territori, del radicamento politico e delle specifiche competenze dei candidati. Fissare percentuali astratte trasformerebbe l'opportunità in un vincolo limitante, scoraggiando la libertà di scelta elettiva.

Riguardo alla nuova legge elettorale nota come Stabilicum, molti critici temono che essa possa ridurre ulteriormente la percentuale di donne in Parlamento, attualmente al 32% nell'attuale legislatura. Anche numerose elette dello stesso partito di Meloni avevano espresso preoccupazioni simili durante l'approvazione del testo. La premier ritiene che queste paure siano infondate e ha difeso le garanzie previste dal meccanismo vigente.

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Giorgia Meloni ha spiegato che chi viene inserito nella lista per il premio di governabilità, soggetto al rapporto di genere tra il 60% e il 40%, deve candidarsi da capolista in almeno un collegio plurinominale. Questa regola assicura una presenza femminile significativa e significativa. La modifica è stata introdotta durante il passaggio al Senato per recepire le osservazioni sollevate dalle colleghe parlamentari, dimostrando un'attenzione alle critiche avanzate.

Anche il sistema delle multipreferenze, spesso criticato, prevede corretti tecnici per evitare passi indietro nella rappresentanza. Se vengono espresse più preferenze, la legge impone che queste vadano a candidati di sesso diverso. Meloni ha affermato che il merito deve passare attraverso una sana competizione tra donne, citando figure come Margaret Thatcher e Oriana Fallaci come esempi di donne che hanno ottenuto il riconoscimento per le loro capacità e non per il genere.

Attualmente, Forza Italia si colloca poco sopra il 25% di donne elette in Parlamento. La leader ha respinto l'idea che questo numero sia troppo esiguo, sostenendo che la questione non riguarda solo i numeri ma anche i ruoli e le responsabilità effettive. Ha citato l'esempio della squadra di governo attuale, dove le donne occupano posizioni di primo piano, come prova che il partito sa dare spazio al valore femminile.

Nella prossima legislatura, Giorgia Meloni è certa che Forza Italia saprà continuare a garantire spazi a tante donne di valore. La via maestra resta quella della sensibilità politica, che ogni attore dovrà dimostrare con i fatti. La posizione di FI conferma la priorità al merito e alla competenza, rifiutando qualsiasi forma di determinismo normativo nella formazione delle liste elettorali future.