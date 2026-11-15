FIA: Ben Sulayem propone abolizione limiti di età per restare presidente a vita

La FIA introduce un emendamento per eliminare il limite di età di 75 anni. Ben Sulayem punta a permanere alla guida del motorsport, tra critiche per concentrazione di potere e cambiamenti statutari controversi.

La Federazione Internazionale dell'Automobile ( FIA) sta valutando un cambiamento fondamentale nelle sue regole interne che potrebbe determinare il futuro della leadership mondiale del motorsport. L'Assemblea Generale, convocata per il 12 dicembre a Shanghai, esaminerà una proposta cruciale volta ad abolire completamente i limiti di età previsti per la candidatura alle cariche dirigenziali. Questa mossa normativa è diretta e specifica, mirando a rimuovere l'ostacolo che attualmente impedisce a qualsiasi individuo di ricoprire incarichi presidenziali dopo aver superato i 75 anni di età. La decisione, se approvata, modificherà strutturalmente l'assetto di potere all'interno dell'organismo che governa lo sport automobilistico mondiale.

Meccanismo di eliminazione limite di età FIA

Il meccanismo proposto dalla federazione intende modificare lo statuto vigente per consentire a candidati di ogni età di presentarsi alle elezioni per le posizioni di vertice. Attualmente, la normativa stabilisce un tetto invalicabile di 75 anni, una regola che è stata introdotta nel 2023 e successivamente alzata a 75 nel 2024. La giustificazione ufficiale fornita dalla FIA sostiene che i limiti di età potrebbero restringere inutilmente il numero di candidati qualificati disponibili per l'elezione. L'organizzazione sostiene che esperti e competenti individui, la cui esperienza rappresenta un valore aggiunto significativo, potrebbero essere esclusi ingiustamente dalle nomine a causa di restrizioni anagrafiche invece che per carenze professionali o di governance. Questa interpretazione normativa mira a presentare la modifica come un atto di apertura verso il merito piuttosto che come una manovra politica.

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Contesto politico e posizioni dei critici

La proposta di Ben Sulayem, attuale presidente della FIA, è stata interpretata da molti osservatori e critici come un tentativo strategico di consolidare il proprio potere e rimanere alla guida dell'istituzione a tempo indeterminato. Ben Sulayem, che ha 74 anni al momento della proposta, si trova a un punto cruciale dove il superamento dei 75 anni lo costringerebbe attualmente ad abbandonare la carica. La mossa arriva sei mesi dopo che lo stesso presidente ha eliminato il limite al numero di mandati per chi occupa posizioni dirigenziali, un cambiamento che aveva già generato polemiche. I detrattori vedono in questa sequenza di modifiche statutarie un chiaro segnale di concentrazione del potere, paragonandolo a dinamiche simili osservate in altri sport internazionali. In particolare, si evoca l'esempio della FIFA, dove il presidente Gianni Infantino sta cercando un quarto mandato, dimostrando una tendenza globale verso la permanenza nelle cariche dirigenziali dei principali organismi sportivi.

Impatto sulla governance e reclami legali

L'impatto di questa potenziale abolizione del limite di età si estende ben oltre la sfera teorica, toccando direttamente la governance e la trasparenza delle istituzioni sportive. Il Parlamento europeo ha recentemente richiesto maggiore trasparenza, controlli rigorosi e un chiaro equilibrio dei poteri per gli organismi sportivi internazionali, una richiesta che sembra entrare in contrasto con le direzioni prese dalla FIA. La critica non è solo teorica; vi sono accuse concrete di aver ridotto i meccanismi di controllo interno. Tra le figure allontanate durante la presidenza di Ben Sulayem vi sono l'ex amministratrice delegata Natalie Robyn e il responsabile del comitato di revisione Bertrand Badrè. Inoltre, l'ex primo vicepresidente per lo sport Robert Reid si è dimesso nell'aprile 2025, denunciando pubblicamente un grave deterioramento della governance e affermando di non servire il potere ma i membri della FIA.

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Elezioni passate e conflitti legali

Le elezioni del 2025 hanno evidenziato le dinamiche di potere già esistenti, poiché Ben Sulayem è stato rieletto senza opposizione a dicembre. Questa circostanza anomala è stata resa possibile da una particolare interpretazione dello statuto FIA che ha impedito ad altri aspiranti, come l'ex pilota Laura Villars e l'ex commissario Tim Mayer, di presentare le proprie candidature. Laura Villars ha già avviato un'azione legale in Francia contro il presidente e la Federazione per contestare il sistema elettorale utilizzato, sollevando questioni fondamentali sulla legittimità dei processi di elezione. La combinazione di queste dispute legali, delle dimissioni forzate o volontarie di alti dirigenti e delle modifiche statutarie continue crea un quadro complesso che vede la FIA sotto la lente d'ingrandimento per la sua capacità di autogoverno e rispetto dei principi democratici interni.

Prossimi passi e scrutinio a Shanghai

Tutto ora dipende dall'esito del voto che si terrà a Shanghai il 12 dicembre. L'Assemblea Generale dovrà deliberare se approvare la rimozione totale del limite di età, una decisione che trasformerebbe radicalmente la struttura di successione della FIA. Se la proposta verrà bocciata, il limite di 75 anni rimarrà in vigore, costringendo Ben Sulayem a lasciare la carica quando compirà 75 anni, presumibilmente entro il 2026. Se invece verrà approvata, come sembra essere l'intenzione dell'attuale maggioranza, il presidente attuale potrebbe teoricamente candidarsi all'infinito, superando di molto la soglia tradizionale di pensionamento attivo nel mondo del motorsport. La reazione della comunità sportiva internazionale, inclusi i team, i piloti e gli enti di regolamentazione nazionali, sarà cruciale nel determinare se questa modifica verrà accettata come una necessità operativa o come un abuso di potere istituzionale.