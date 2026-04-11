Fiano: Distanza Crescente dal Pd e la Questione del Gemellaggio con Tel Aviv

Emanuele Fiano esprime la sua crescente distanza dal Partito Democratico, sollevando preoccupazioni sulla politica del partito, in particolare in relazione al gemellaggio con Tel Aviv e al rapporto con le comunità ebraiche. Fiano, reduce da un incontro a Fossoli, dove ha dialogato con un palestinese, attende sviluppi sulla legge sull'antisemitismo e considera cruciale il dialogo per la costruzione della pace. L'ex parlamentare riflette sul suo futuro politico all'interno del partito, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo e di una politica volta alla pace.

Non sono ancora al punto di non tollerare più il livello attuale nel Partito Democratico , ma percepisco una distanza tra me e questo partito che non avevo mai sperimentato prima. Emanuele Fiano , nato nel 1963, rientra da un incontro al campo di concentramento di Fossoli , dove suo padre Nedo transitò prima di essere deportato ad Auschwitz. Durante l'incontro, ha avuto l'opportunità di dialogare con un palestinese di Gaza, sottolineando l'importanza del dialogo come strumento fondamentale.

Fiano non ha ancora deciso se e quando lasciare il Pd, preferendo attendere l'esito della vicenda del gemellaggio con Tel Aviv e il voto alla Camera sulla legge sull'antisemitismo, legge che al Senato ha subito un blocco, anche con il sostegno di una parte del Pd. Dopo il suo post, ha ricevuto chiamate dai vertici del partito? Solo il segretario del Pd milanese, Alessandro Capelli, lo ha contattato, esprimendo comprensione per il suo stato d'animo e precisando che il voto è stato approvato a larga maggioranza dalla direzione metropolitana, senza colpi di scena. Capelli ha anche menzionato l'interruzione del gemellaggio con San Pietroburgo. Fiano si aspetta una chiamata da Elly Schlein o Stefano Bonaccini? Ritiene tale contatto opportuno, considerandolo un modo per confermare che il partito è un luogo di discussione. Attualmente, Fiano percepisce una distanza significativa tra il Pd e le comunità ebraiche, una componente storica del Paese, e auspica che il partito ristabilisca un rapporto che appare compromesso. Crede che ci sia un problema di antisemitismo nel Pd? Pur essendo cauto nell'uso delle parole, Fiano afferma di non percepire antisemitismo. Tuttavia, non comprende perché non siano state intraprese azioni concrete per migliorare la situazione. Negli ultimi due anni e mezzo, non sono state stabilite relazioni con i partiti israeliani disponibili al dialogo, né sono stati promossi incontri con esponenti dell'Autorità Palestinese. Fiano intende contattare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prima di giovedì, per esprimere la sua opinione sulla questione del gemellaggio. In passato, quando un collega di partito, Daniele Nahum, ha lasciato il Pd per divergenze sulla linea politica seguita dopo il 7 ottobre, Fiano sostenne pubblicamente che le battaglie si combattono dall'interno e che Nahum avrebbe dovuto rimanere. Oggi, a distanza di due anni, Fiano mantiene la sua posizione, pur riconoscendo la crescente distanza dal Pd. Sottolinea la mancanza di sforzi per costruire un'alternativa di pace e, soprattutto, la mancanza di dialogo





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