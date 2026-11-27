Fiat annuncia il progetto 'Colora l'Italia' con Anci. Dal 2027 i colori auto ispirati ai comuni italiani per valorizzare il patrimonio territoriale.

Fiat ha lanciato una iniziativa innovativa denominata " Fiat Colora l'Italia", presentata ufficialmente a Verona durante la quarantatreesima Assemblea annuale di Anci. Questo progetto strategico prevede che, a partire dal 2027, ogni nuova tonalità introdotta nella palette cromatica dei veicoli del marchio torinese sarà dedicata a un specifico comune italiano.

La Strategia Cromatica per il Territorio

La Casa automobilistica collaborerà strettamente con l'Associazione nazionale comuni italiani per selezionare le città che ispireranno i colori delle auto. Ogni amministrazione locale potrà proporre una tonalità che rifletta l'identità unica del proprio territorio, attingendo a elementi come la pietra di edifici storici, tecniche artigianali tradizionali o caratteristiche paesaggistiche distintive.

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Questo approccio mira a costruire una vera e propria geografia cromatica nazionale, trasformando i colori delle automobili in veicoli di narrazione culturale. Ogni proposta cromatica non sarà semplicemente una scelta estetica, ma racconterà la storia e la cultura di una comunità specifica, garantendo visibilità internazionale alle realtà che la custodiscono.

Il Ruolo Strategico di Anci nel Progetto

Veronica Nicotra, Segretario generale di Anci, ha sottolineato come l'associazione abbia scelto di concedere il proprio patrocinio all'iniziativa di Fiat. La direttrice ha spiegato che ogni comune italiano custodisce un patrimonio unico di storia, cultura, tradizioni e identità, rendendo questa partnership un'opportunità originale per valorizzare la ricchezza dei territori nazionali.

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Per Anci, il coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali permette di trasformare le istituzioni comunali in protagoniste di un racconto capace di raggiungere un pubblico internazionale. L'obiettivo è promuovere il patrimonio diffuso del Paese, utilizzando l'automobile come medium per far conoscere le peculiarità artistiche e sociali delle diverse regioni italiane.

Identità Italiana e Design Globale

Gaetano Thorel, responsabile di Fiat, Abarth e Lancia per l'Europa, ha evidenziato come Fiat porti l'Italia nel proprio nome e nella propria identità da oltre centotrentacinque anni. Secondo l'esecutivo, il Paese rappresenta una fonte inesauribile di ispirazione per il design del marchio, grazie alla sua straordinaria ricchezza di culture, paesaggi e tradizioni consolidate nel tempo.

Thorel ha aggiunto che l'italianità è uno dei motivi principali per cui milioni di persone nel mondo scelgono i veicoli del marchio. Il ruolo di Fiat è quello di ambasciatore dello stile, della creatività e del modo di vivere italiano, e "Fiat Colora l'Italia" mira a rafforzare ulteriormente questa funzione distintiva nel mercato globale.

Impatto Concreto e Attività Locali

Oltre alla creazione dei nuovi colori per le auto, il progetto prevede attività dedicate da realizzare direttamente nei comuni coinvolti. Queste iniziative saranno attuate in stretta collaborazione con le realtà locali, con l'obiettivo di promuovere i luoghi, le tradizioni e gli elementi naturali che hanno ispirato le nuove tonalità cromatiche.

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La collaborazione con Anci garantisce che queste azioni abbiano un radicamento autentico nel territorio, trasformando i colori e le storie dei comuni italiani in un elemento distintivo dei veicoli prodotti dalla Casa. Il progetto si pone quindi come un ponte tra l'industria automobilistica e il patrimonio culturale diffuso, creando un valore condiviso per le comunità e il marchio.