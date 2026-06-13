Fiat Grande Panda Hybrid: prova e caratteristiche del crossover compatto ibrido leggero

Test e analisi della nuova Fiat Grande Panda Hybrid, crossover compatto con motore 1.2 turbo benzina e ibridazione leggera. Comfort, spazio e consumi in città, ma carenze nello sterzo extraurbano e nell'accesso posteriore.

La nuova Fiat Grande Panda Hybrid si presenta come un crossover compatto che unisce stile originale e un abitacolo spazioso , garantendo un buon comfort di guida, soprattutto in contesti urbani.

Equipaggiata con un motore turbo benzina da 1,2 litri abbinato a un sistema ibrido leggero, questa vettura è pensata per l'uso quotidiano in città ma è anche in grado di affrontare viaggi più lunghi. Le dimensioni sono state aumentate per migliorare abitabilità, sicurezza e tecnologia, mantenendo le linee squadrate della prima generazione. Il design si distingue per fari full LED, scritte in bassorilievo sulla carrozzeria e una cornice gialla trasparente che richiama il circuito di prova del Lingotto.

L'interno offre un ambiente piacevole e di qualità, con due schermi da 10 pollici per il quadro strumenti e per il sistema infotainment, oltre a cerchi in acciaio da 16 pollici, sei altoparlanti e supporto wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La versione mild hybrid combina un tre cilindri turbo da 1,2 litri da 100 CV con un motore elettrico da 28 CV integrato nel cambio a doppia frizione e una batteria da 48 V, per una potenza totale di 110 CV.

Le prestazioni includono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi e una velocità massima adeguata. Le emissioni di CO2 si attestano tra 115 e 117 g/km, con consumi medi dichiarati nel ciclo combinato WLTP. Nei test reali, i consumi sono stati di 13-14 km/l in città, 15 km/l in autostrada e 18-20 km/l in extraurbano. Le dimensioni complessive sono: lunghezza quasi 4 metri, larghezza 1.763 mm, altezza 1.586 mm e passo di 2.537 mm.

Il peso è di 1.349 kg, con serbatoio da 44 litri e bagagliaio da 412 litri (1.366 litri con sedili abbattuti). La gamma si completa con la versione a benzina da 100 CV e quella elettrica da 113 CV con batteria da 44 kWh. Il sistema ibrido mild hybrid si distingue per fluidità e efficienza, permettendo spesso di muoversi in modalità elettrica in città.

Tuttavia, la risposta dello sterzo in extraurbano e l'accessibilità posteriore limitata sono punti da migliorare





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