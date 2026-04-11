Fibrosi Cistica: Alessandro e Lucia alla Milano Marathon per Accendere i Riflettori sulla Ricerca

Due pazienti affetti da fibrosi cistica, Alessandro e Lucia, correranno la Milano Marathon per sostenere la ricerca e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia. Un gesto di coraggio e speranza, a testimonianza della forza di volontà contro una patologia complessa.

Il respiro, un atto automatico e fondamentale della vita, assume un significato ancora più profondo quando la sua stessa esistenza è minacciata. Questo è il quotidiano dei malati di fibrosi cistica , una condizione in cui l'accumulo di muco denso nelle vie aeree compromette progressivamente la capacità respiratoria.

Alessandro Gattafoni, 39 anni di Civitanova Marche, e Lucia Dimola, 35 anni di Genova, sono due straordinari pazienti-atleti che affronteranno la Wizz Air Milano Marathon, il 12 aprile, in qualità di testimonial della Lega Italiana Fibrosi Cistica (Lifc) Lombardia. La loro partecipazione va ben oltre l'aspetto sportivo; è una potente dichiarazione di resilienza e determinazione. Questi due individui incarnano l'idea che la malattia non debba definire i limiti della vita, bensì stimolare la volontà di superare ogni sfida. La loro presenza alla maratona è una missione di consapevolezza, un tentativo di accendere i riflettori sulla necessità di cure sempre più avanzate e sul ruolo cruciale della ricerca scientifica. Quest'anno, ogni passo del 'Breath Team', composto da Alessandro, Lucia e altri trenta partecipanti, sosterrà il Centro per la tosse cronica presso il Policlinico di Milano, un'eccellenza che offre trattamenti mirati per migliorare la qualità di vita dei pazienti. I proventi della raccolta fondi, che coinvolge cittadini e aziende sulla piattaforma Rete del Dono, saranno destinati a questo importante centro.\Per Gattafoni e Dimola, la corsa non è solo una sfida fisica, ma una metafora della lotta contro la fibrosi cistica. La fibrosi cistica, colpendo principalmente l'apparato respiratorio, rende l'attività fisica un elemento chiave del percorso terapeutico, in grado di migliorare la funzionalità polmonare. Ogni chilometro percorso diventa un simbolo di resilienza, un omaggio a coloro che lottano per respirare liberamente. Lucia, con una capacità respiratoria limitata al 30%, pratica CrossFit e corsa, mentre Alessandro si dedica a kayak, corsa, calcio e pugilato. La loro partecipazione alla maratona non è solo un atto di coraggio, ma anche un invito a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia. La Lifc Lombardia, da sempre impegnata nella lotta alla fibrosi cistica, ha supportato finanziariamente e moralmente il Centro per la tosse cronica del Policlinico di Milano, donando 755.000 euro per la sua creazione e successivamente 500.000 euro per nuovi letti tecnologici in Terapia semi-intensiva. Il Centro offre percorsi di diagnosi e cura personalizzati per adulti e bambini con tosse persistente, un sintomo invalidante legato alla fibrosi cistica. La fibrosi cistica, pur essendo una malattia rara, colpisce oltre 6.000 persone in Italia, di cui circa 1.300 in Lombardia. Nonostante ciò, la patologia rimane in gran parte invisibile, celata dietro un'apparenza normale ma gravata da un peso significativo. La diagnosi avviene alla nascita tramite lo screening neonatale, introdotto nel 1992, che utilizza un test basato sul dosaggio della tripsina su un campione di sangue prelevato dal tallone del neonato.\La fibrosi cistica è una malattia genetica ereditaria, causata da mutazioni nel gene CFTR, responsabile della produzione della proteina CFTR, cruciale per l'idratazione delle mucose. Sono state identificate oltre 2.000 mutazioni di questo gene, con effetti variabili sulla proteina CFTR. Circa un italiano su 30 è portatore sano della fibrosi cistica. La probabilità di avere un bambino malato per una coppia di portatori sani è del 25% per ogni gravidanza. L'arrivo dei nuovi farmaci modulatori della proteina CFTR, nel 2020, ha rappresentato una svolta nella vita di molti pazienti, migliorandone significativamente le condizioni. Alcuni pazienti hanno addirittura evitato il trapianto di polmoni, una procedura riservata ai casi di insufficienza respiratoria terminale. L'impegno costante nella ricerca scientifica e l'innovazione terapeutica sono fondamentali per migliorare la qualità di vita dei pazienti e per trovare nuove cure. La partecipazione alla maratona di Alessandro e Lucia, insieme al supporto della Lifc Lombardia, rappresenta un messaggio di speranza e determinazione, mostrando che, nonostante le sfide poste dalla malattia, è possibile raggiungere traguardi straordinari attraverso la ricerca, la volontà e la solidarietà





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