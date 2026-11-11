Fiera Milano registra crescita del 91,7% nei ricavi nei primi nove mesi

Fiera Milano ha chiuso l'anno con ricavi operativi in aumento del 91,7%; i ricavi totali superano i 380 milioni di euro e l'EBITDA si colloca tra 110 e 115 milioni.

La società Fiera Milano ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi operativi in crescita del 91,7% rispetto al periodo corrispondente del 2025, raggiungendo 380,0 milioni di euro e registrando un EBITDA tra 110 e 115 milioni di euro. L'azienda ha inoltre osservato un significativo aumento nei ricavi derivanti dal settore congressi, che ha raggiunto 63,0 milioni di euro durante lo stesso lasso di tempo.

Aggregazione delle fiera e risultati economici

Nel primo trimestre di 2026 la Fiera Milano ha svolto 33 eventi in Italia e 15 all'estero, inclusi 26 eventi direttamente organizzati e 22 ospitate. L'area totale occupata è stata di 1.174.287 metri quadrati, con un risultato netto di 32,7 milioni di euro. L'indebitamento finanziario è stato ridotto a 88,3 milioni di euro, rispetto ai 157,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2025.

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La ripresa è stata sostenuta da un incremento dei ricavi dei servizi di logistica e allestimento, in particolare attraverso la captazione di nuovi partner, la rinegoziazione di contratti e la consolidazione di MiCo Dmc a partire dal gennaio 2026. La Commissione di Pianificazione si è focalizzata sul consolidamento del portafoglio manifestazioni, su una rete più robusta di fornitori alleati e su un migliore posizionamento commerciale sul mercato interno e internazionale.

Prospettive e proiezioni per il 2026

Il management ha confermato le previsioni per l'intero anno 2026, stabilendo i ricavi tra 380 e 400 milioni di euro con un posizionamento atteso nella parte alta dell'intervallo. Con questo approccio, l'EBITDA compare in un range compreso tra 110 e 115 milioni di euro, con un rialzo rispetto alla precedente guida di 90-100 milioni di euro. Le previsioni per il primo trimestre di 2026 sono state riviste in rialzo, con un intervallo di 305-325 milioni di euro.

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L'accordo tra la Fiera Milano e il Consiglio Regionale degli Sport (QRSI) è stato finalizzato con l'intenzione di costruire infrastrutture temporanee al quartiere fieristico di Rho, per ospitare il Main Media Centre durante i Giochi Olimpici Invernali. Questa occasione ha generato benefici aggiuntivi per l'intera azienda, inclusi ulteriori ricavi derivanti da servizi di comunicazione e media.

Strategia a lungo termine e nuovi obiettivi

In vista del nuovo piano strategico 2027-2031, previsto per il primo trimestre del 2027, la Fiera Milano intende rivalutare le priorità strategiche e gli obiettivi economico-finanziari a medio-lungo termine. Il gruppo oggetto di interviste mira a riposizionare Fiera Milano come leader competitivo, valorizzando la crescita del portafoglio manifestazioni e massimizzando le opportunità di sviluppo sia a livello nazionale sia internazionale. L'attenzione sarà posta su innovazione, tecnologia digitale e sostenibilità ambientale, in sintonia con le esigenze del settore fieristico globale e delle parti interessate."