Fiesta Roma Latin Festival 2026: il calendario completo con Wampi, Dany Ome y Kevincito El 13, Lomiiel, El Chulo e Charly & Johayron

Dal 13 giugno all'11 luglio 2026, il Fiesta Roma Latin Festival porta nella capitale i grandi nomi della musica latina: Wampi, Dany Ome y Kevincito El 13, Lomiiel, El Chulo e Charly & Johayron. Un mese di concerti, ritmi caraibici e nuove tendenze urban.

Il Fiesta Roma Latin Festival torna nella capitale italiana con un'edizione ricchissima, in programma dal 13 giugno all'11 luglio 2026. La kermesse, che si svolgerà in una location ancora da annunciare, promette di portare a Roma il meglio della musica latina contemporanea, con un focus particolare sulle nuove generazioni di artisti cubani, dominicani e portoricani.

Il festival si aprirà il 13 giugno con un grande nome del reggaeton cubano: Wampi, al secolo Dasiel Mustelier Oruña, nato a Cuba il 1° maggio 2003. Wampi, grazie a una solida formazione musicale accademica e a una versatilità rara, ha conquistato il pubblico con brani come Pornosotros, La diferencia e Roma, accumulando milioni di stream su Spotify e YouTube.

Il suo debutto discografico, l'album El Rey de La Habana, è atteso per il 2025 sotto l'etichetta Virgin Music Group e rappresenta un progetto ambizioso per sdoganare il genere reparto a livello mondiale, fondendolo con bachata, salsa e urban. Ospiti d'eccezione come Cimafunk, Ibeyi e Maffio impreziosiscono il disco, che Wampi presenterà dal vivo al Fiesta Roma.

Il 25 giugno sarà la volta di Dany Ome y Kevincito El 13, duo cubano tra i più amati del momento, reduce da un tour di successo in Spagna e da collaborazioni con star come Nyno Vargas, Omar Montes e Ozuna. Il loro brano Paciente, con Ozuna, ha superato le 109.000 visualizzazioni nelle prime ore su YouTube, mentre Algo Bonito remix sta scalando le classifiche.

I due porteranno sul palco un mix esplosivo di trap e suoni urban, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza travolgente. Il giorno successivo, il 26 giugno, sarà la volta di Lomiiel, giovane artista e produttore dominicano classe 2004, originario di La Romana. Con oltre un milione di follower su Instagram, Lomiiel ha rivoluzionato la scena urban globale con il suo dembow di nuova generazione, fuso con trap e reggaeton.

I suoi brani virali, come Tatara, Hoy Sí e Qué Chulada, hanno dominato le piattaforme digitali e promettono di scatenare il pubblico romano. Venerdì 3 luglio sarà il turno di El Chulo, al secolo Abel Díaz Rodríguez, nato il 24 giugno 1990 nel quartiere Belén dell'Avana. Soprannominato El Presidente o Abelito, El Chulo è un pilastro del cubatón, capace di trasformare le dure esperienze di strada in melodie contagiose che hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Il suo stile unico, che unisce la cruda realtà urbana a hit da milioni di streaming, lo rende uno degli artisti più attesi del festival. A chiudere la kermesse, l'11 luglio, sarà il duo Charly & Johayron, due giovani talenti cubani che stanno emergendo sulla scena internazionale con un sound fresco e innovativo.

L'intera programmazione del Fiesta Roma Latin Festival rappresenta un viaggio attraverso le sonorità latine più vibranti e contemporanee, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire i nuovi protagonisti della musica caraibica e urban. Con un cast di artisti che spaziano dal reparto al dembow, dal trap al reggaeton, la manifestazione si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti dei ritmi caldi e dell'energia travolgente della musica latina.

Roma si prepara a vivere un mese di festa, ballo e condivisione, all'insegna della cultura e del divertimento





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiesta Roma Latin Festival Wampi El Chulo Lomiiel Reggaeton Cubano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fuoco e battaglia navale, House of the Dragon apre il Festival di TaorminaIl 72/o Taormina Film Festival apre oggi all'insegna di House of the Dragon con la presentazione in anteprima assoluta nel Teatro Antico del primo episodio della terza stagione della serie drama Hbo Original che debutterà in Italia su Hbo Max lunedì 22 giugno.

Read more »

Ruggeri tra Juventus e Roma: l'annuncio degli agentiwww.calciomercato.it

Read more »

Dalla scuola al Real Madrid, la pazza storia dell'ex Roma Simonetta: 'Oggi lavoro in polizia'Alessandro Simonetta, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista a la Repubblica, ripercorrendo la sua avventura con la prima squadra giallorossa nel 2004-2005.

Read more »

'Vamos Mexico' e 'Fiesta', il via della Coppa fa il giro del mondoLa cerimonia sulla stampa internazionale, ma c'è chi non nasconde le proteste (ANSA)

Read more »