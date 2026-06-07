Fifa connection: il libro che svela i segreti di Gianni Infantino

Simon Bolle, giornalista dell'Équipe, ha indagato per due anni sulla figura di Gianni Infantino, presidente della Fifa. Il suo libro 'Fifa connection' svela l'ascesa opaca e i legami con Trump, evidenziando il potere assoluto e le strategie di comunicazione del dirigente.

Il giornalista dell'Équipe Simon Bolle ha dedicato due anni a seguire le tracce del 'fantasma Infantino', cercando di svelare i misteri che avvolgono la figura di Gianni Infantino , presidente della Fifa dal 2016.

Il risultato è un libro intitolato 'Fifa connection', pubblicato da Flammarion a un mese dai Mondiali di calcio che si svolgeranno dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nell'opera, Bolle ripercorre la fulminea e opaca ascesa dell'ex zelante segretario generale dell'Uefa, descrivendo come in dieci anni sia diventato un uomo di potere a capo di una fiorente multinazionale.

La Fifa, infatti, prevede per il ciclo 2023-2026 un fatturato che potrebbe arrivare a 13 miliardi di dollari, segno di una gestione economica aggressiva e di una capacità di attrarre sponsor e investimenti senza precedenti. Ma il libro non si limita ai numeri: cerca di far luce sulle tante domande senza risposta che circondano il regno di Infantino, compresi i suoi stretti legami con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Un rapporto che solleva interrogativi su possibili influenze politiche nel mondo del calcio e su come la Fifa abbia gestito le relazioni con l'amministrazione americana durante l'assegnazione dei Mondiali 2026. Bolle ha dovuto affrontare notevoli difficoltà nel suo lavoro investigativo, poiché Infantino è diventato un maestro nell'eludere i giornalisti come un'anguilla e nel nascondersi dietro un esercito di professionisti della comunicazione. Ogni tentativo di avvicinarlo si scontrava con un muro di silenzio e di strategie di immagine studiate a tavolino.

Il giornalista ha raccolto testimonianze di ex collaboratori, documenti e intercettazioni per ricostruire un ritratto a tinte fosche di un uomo che ha concentrato nelle sue mani un potere immenso, gestendo il calcio globale come un impero personale. La trasparenza è stata sacrificata sull'altare degli affari, mentre le decisioni chiave vengono prese in riunioni riservate, lontano dai riflettori.

Il libro solleva anche il tema della corruzione e dei conflitti di interesse, in un contesto in cui la Fifa ha cercato di ripulire la propria immagine dopo gli scandali del 2015. Ma secondo Bolle, molte pratiche opache sono rimaste invariate, semplicemente meglio nascoste.

L'analisi si estende alle implicazioni per il futuro del calcio mondiale, con i prossimi Mondiali che si giocheranno in tre Paesi diversi, un'edizione che promette di essere la più redditizia ma anche la più controversa della storia. Le Federazioni nazionali guardano con apprensione al crescente potere della Fifa, mentre i tifosi si interrogano sul destino di uno sport sempre più commercializzato.

In questo scenario, il libro di Bolle rappresenta un contributo importante per comprendere le dinamiche di potere che governano il calcio, offrendo spunti di riflessione che vanno oltre la semplice cronaca sportiva. La domanda che resta è: quanto a lungo Infantino potrà mantenere il suo controllo ferreo su un'organizzazione così complessa e sotto gli occhi del mondo





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