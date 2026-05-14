FIFA e Global Citizen annunciano uno spettacolo in stile Super Bowl per la finale della Coppa del Mondo

La FIFA e l'organizzazione Global Citizen hanno annunciato un vero e proprio spettacolo in stile Super Bowl per l'intervallo dell'ultimo atto della Coppa del Mondo, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Il gruppo K-pop più famoso del pianeta, BTS, sarà il protagonista di questo evento senza precedenti, destinato a milioni di spettatori.

La FIFA e l'organizzazione Global Citizen hanno annunciato un vero e proprio spettacolo in stile Super Bowl per l'intervallo dell'ultimo atto della Coppa del Mondo, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Il gruppo K-pop più famoso del pianeta, BTS, sarà il protagonista di questo evento senza precedenti, destinato a milioni di spettatori. La direzione artistica dello spettacolo sarà affidata a Chris Martin, frontman dei Coldplay, già coinvolto da FIFA nell'organizzazione dell'intrattenimento della finale del Mondiale per Club 2025. La scelta degli artisti non è casuale: Shakira è ormai legata storicamente al calcio internazionale dopo i successi ai Mondiali del 2010 e le sue esibizioni alla Copa America e al Super Bowl.

Madonna rappresenta invece l'icona pop per eccellenza, mentre BTS garantisce un impatto planetario soprattutto sul pubblico più giovane. Gianni Infantino aveva già anticipato nei mesi scorsi la volontà di introdurre 'il primo vero show dell'intervallo nella storia della finale di un Mondiale'. Ora arriva anche l'ufficialità: il calcio mondiale si prepara a sposare definitivamente il format-spettacolo americano





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