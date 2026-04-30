FIFA: Iran parteciperà ai Mondiali 2026 negli USA nonostante le tensioni geopolitiche

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, conferma la partecipazione dell'Iran alla Coppa del Mondo 2026, nonostante le tensioni con gli Stati Uniti. Un incidente diplomatico vede la delegazione iraniana bloccata in Canada. Infantino cerca un nuovo mandato e riceve il sostegno di Trump.

Il presidente della FIFA , Gianni Infantino , ha sciolto ogni riserva sul fronte geopolitico annunciando ufficialmente, durante il Congresso di Vancouver, la partecipazione dell' Iran alla Coppa del Mondo 2026 che si terrà negli Stati Uniti .

Nonostante le forti tensioni in Medio Oriente, Infantino ha affermato con chiarezza che l'Iran sarà presente al torneo. Questa decisione mira a superare le possibili minacce di boicottaggio legate alle relazioni complesse tra Washington e Teheran. Il presidente della FIFA ha sottolineato l'importanza di unire le persone attraverso il calcio, evidenziando il ruolo unificante dello sport a livello globale. Ha espresso la necessità di promuovere positività e gioia, contrastando le forze divisive nel mondo.

Parallelamente, si è verificato un incidente diplomatico. La delegazione iraniana è stata negata l'ingresso in Canada, nonostante possedesse visti regolari. La decisione è stata motivata dai trascorsi di uno dei dirigenti, Taj, nelle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), un gruppo considerato terroristico dal governo canadese. Teheran ha reagito con fermezza, definendo il trattamento subito dai suoi rappresentanti come 'inaccettabile' e rientrando immediatamente in Turchia.

La ministra degli Esteri canadese, Anita Anand, ha parlato di una 'revoca non intenzionale' del permesso di ingresso, ribadendo però la linea dura del governo contro i membri dei Pasdaran. La FIFA ha espresso il proprio dispiacere per l'accaduto e sta cercando di mediare per risolvere la situazione, proponendo un incontro chiarificatore tra le parti coinvolte. Infantino, che è stato eletto nel 2016 e poi rieletto nel 2019 e nel 2023, sta cercando di ottenere un nuovo mandato.

Ha già ricevuto il sostegno di diverse federazioni calcistiche. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la decisione di Infantino, affermando che se il presidente della FIFA lo ha approvato, per lui va bene. Questo episodio sottolinea la volontà della FIFA di mantenere il calcio al di fuori delle dispute politiche, promuovendo l'inclusione e l'unità attraverso lo sport.

Altre notizie dal mondo del calcio includono aggiornamenti sulla Conference League, sulla Serie C, inchieste sugli arbitri e rinnovi contrattuali in diverse squadre italiane. La situazione del calcio italiano è complessa, con scandali arbitrali e interrogativi sulla sua competitività a livello europeo





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