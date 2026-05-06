FIFA sotto accusa per i prezzi esorbitanti dei biglietti del Mondiale 2026: polemiche e reazioni

La FIFA è al centro di una forte polemica per i prezzi elevati dei biglietti del Mondiale 2026, con accuse di estorsione e tradimento da parte dei tifosi. Gianni Infantino difende la politica dei prezzi, mentre l'Iran avverte la FIFA e i tifosi scozzesi optano per soluzioni economiche per raggiungere gli stadi. Nel frattempo, il calcio italiano continua a fare notizia con obiettivi americani, controversie e preparativi per le finali.

La competizione iridata tra Stati Uniti, Canada e Messico è al centro di una forte polemica dopo le accuse rivolte dalla Federazione Internazionale di Calcio ( FIFA ) da parte dell'organizzazione Football Supporters Europe (FSE).

L'associazione dei tifosi ha definito le azioni della FIFA come un'"estorsione" e un "tradimento monumentale", criticando in particolare i prezzi esorbitanti dei biglietti per la finale del Mondiale 2026. Il sito di rivendita ufficiale della FIFA ha alimentato ulteriormente le controversie, con biglietti messi in vendita a cifre astronomiche, come i 2 milioni di dollari per la finale.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha cercato di difendere la politica dei prezzi, affermando che "se alcune persone mettono in vendita biglietti per la finale a 2 milioni di dollari sul mercato secondario, ciò non significa che costino effettivamente quella cifra, né che qualcuno li comprerà". Ha aggiunto che, qualora qualcuno acquistasse un biglietto a quel prezzo, gli offrirebbe personalmente un hot-dog e una Coca-Cola per garantirgli una serata indimenticabile.

Infantino ha sottolineato che la FIFA opera in un mercato in cui la rivendita è legale e che i prezzi sono determinati dalle leggi dell'offerta e della domanda.

"Negli Stati Uniti la rivendita è autorizzata. Se vendessimo i biglietti a un prezzo troppo basso, verrebbero comunque rivenduti a cifre molto più alte", ha spiegato. La FIFA ha ricevuto oltre 500 milioni di richieste di biglietti, contro i 50 milioni delle due precedenti edizioni di Coppa del Mondo messe insieme, e tutti i 104 match dell'edizione 2026 sono già sold out. Intanto, il presidente della FIFA ha partecipato alla festa scudetto dell'Inter, dedicando un messaggio sui social: "Amala".

Nel frattempo, l'Iran ha avvertito la FIFA riguardo a presunti insulti da parte degli Stati Uniti verso i simboli del loro sistema politico. Inoltre, i tifosi scozzesi hanno optato per soluzioni economiche per raggiungere gli stadi, noleggiando scuolabus e persino richiedendo una scorta. Donald Trump ha ironizzato sull'Iran, affermando che "hanno una buona squadra? Difficile crederlo.

Lasciateli fare". Nel panorama del calcio italiano, si parla di obiettivi americani per il Milan, delle parole del "Confa" e della tecnica "a togliere" di Chivu per l'Inter.

Inoltre, si discute della carta d'identità contestata di Farioli e Fabregas. Il programma "Maracanà" continua a offrire attualità, interviste e approfondimenti, mentre "A Tutta C" si occupa della Lega Serie C. Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato della fiducia nella sua squadra in vista della finale. Gianluca Di Marzio ha commentato il lutto nel calcio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi e ha analizzato gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio nel calciomercato.

Petrone ha espresso il desiderio di una finale Ascoli-Catania nei playoff, mentre la Roma si prepara al derby con il dubbio su Pellegrini. L'Udinese riflette sul futuro di Padelli e sul ritorno di Zaniolo, mentre il Cesena visita Klinsmann in Germania per un aggiornamento sul suo recupero. A Frosinone cresce l'attesa per la possibile promozione, con il teatro Stirpe esaurito e la preparazione di maxi schermi.

La Fiorentina e la Ternana affrontano situazioni diverse, con Pirone infortunato e la squadra in corsa per la salvezza





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