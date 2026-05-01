Fifa, tentativo fallito di Infantino: niente stretta di mano tra Israele e Palestina

Il tentativo del presidente della FIFA, Gianni Infantino, di promuovere un gesto di pace tra Israele e Palestina durante il Congresso di Vancouver si è concluso con un rifiuto da parte del presidente della federcalcio palestinese, Jibril Rajoub. L'iniziativa, volta a sostenere la candidatura di Infantino per un terzo mandato, è stata ampiamente criticata.

La speranza di un gesto simbolico di pace, orchestrato dal presidente della FIFA Gianni Infantino durante il Congresso di Vancouver , si è trasformata in un evidente fallimento diplomatico.

Infantino, nel tentativo di dare risalto alla sua candidatura per un terzo mandato consecutivo, aveva invitato sul palco sia Jibril Rajoub, presidente della federcalcio palestinese, che un vicepresidente della federazione israeliana, con l'intento dichiarato di promuovere la collaborazione e la speranza attraverso lo sport. L'idea era semplice, ma carica di significato politico: una stretta di mano tra i due rappresentanti, immortalata dai fotografi, avrebbe dovuto rappresentare un passo avanti verso la distensione.

Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa. Infantino, dopo aver annunciato la sua ricandidatura, ha espresso il suo desiderio di vedere i due rappresentanti collaborare, sottolineando che Israele e Palestina condividono gli stessi diritti, doveri e obblighi come membri della FIFA. Ha invocato la necessità di lavorare insieme per offrire speranza ai bambini e per promuovere un futuro migliore. Ma il suo tentativo di mediazione si è scontrato con la dura realtà del conflitto israelo-palestinese.

Rajoub, visibilmente contrariato, ha rifiutato categoricamente di stringere la mano al rappresentante israeliano. Prima di allontanarsi dal palco, ha espresso ad alta voce il dolore e la sofferenza del popolo palestinese, rendendo chiaro che non era il momento per gesti simbolici che avrebbero potuto essere interpretati come una normalizzazione delle relazioni con Israele. La scena, trasmessa in diretta mondiale, ha evidenziato la profonda frattura tra le due parti e la difficoltà di superare le divisioni politiche attraverso iniziative sportive.

L'episodio solleva interrogativi sull'opportunità di utilizzare eventi sportivi internazionali come piattaforme per tentativi di mediazione politica, soprattutto quando le condizioni per un dialogo costruttivo non sono presenti. La mossa di Infantino è stata ampiamente criticata, soprattutto alla luce di precedenti controversie, come la consegna di un discutibile 'premio per la pace' all'ex presidente americano Donald Trump. Questo gesto aveva già sollevato dubbi sulla sua capacità di agire in modo imparziale e di comprendere le complessità del conflitto israelo-palestinese.

L'attuale episodio rafforza queste critiche e suggerisce che Infantino stia cercando di sfruttare la situazione politica per ottenere vantaggi personali, in questo caso, rafforzare la sua immagine in vista delle elezioni per la presidenza della FIFA. La mancata stretta di mano, lungi dall'essere un semplice incidente diplomatico, rappresenta un autogol per Infantino, che ha dimostrato una scarsa sensibilità verso le sofferenze del popolo palestinese e una superficiale comprensione delle dinamiche del conflitto.

L'iniziativa, concepita come un gesto di pace, si è trasformata in un'occasione persa e in un'ulteriore fonte di tensione. La FIFA, come organizzazione sportiva internazionale, dovrebbe concentrarsi sulla promozione dei valori dello sport, come il fair play, il rispetto e l'inclusione, evitando di farsi coinvolgere in questioni politiche delicate e controverse.

Il tentativo di Infantino di forzare una stretta di mano tra i rappresentanti di Israele e Palestina ha dimostrato che, in alcuni casi, il silenzio e la prudenza sono la scelta migliore





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